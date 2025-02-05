ＮＹ市場 この後のイベント
22:15
米ADP雇用者数（1月）
予想 15.3万人 前回 12.2万人（前月比)
22:30
米貿易収支（12月）
予想 -950.0億ドル 前回 -782.0億ドル
カナダ国際商品貿易（12月）
予想 7.0億カナダドル 前回 -3.2億カナダドル
23:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、全米産業審議会（コンファレンスボード）討論会参加（質疑応答あり）
レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所「2025年のユーロ圏」講演（質疑応答あり）
23:45
米PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）
予想 52.8 前回 52.8（非製造業PMI・確報値)
予想 52.4 前回 52.4（コンポジットPMI・確報値)
ポーランド中銀政策金利（2月）時刻未定
予想 N/A 前回 5.75%
6日
0:00
米ISM非製造業景気指数（1月）
予想 54.2 前回 54.0（54.1から修正）
0:30
米週間石油在庫統計
4:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、デトロイト自動車イベント出席（質疑応答なし）
5:00
ボウマンFRB理事、経済と銀行規制について講演（質疑応答なし）
※トランプ米大統領と中国習近平国家主席が会談の可能性
米主要企業決算
ウォルトディズニー、クアルコム、フォード、ウーバー
※予定は変更されることがあります。
米ADP雇用者数（1月）
予想 15.3万人 前回 12.2万人（前月比)
22:30
米貿易収支（12月）
予想 -950.0億ドル 前回 -782.0億ドル
カナダ国際商品貿易（12月）
予想 7.0億カナダドル 前回 -3.2億カナダドル
23:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、全米産業審議会（コンファレンスボード）討論会参加（質疑応答あり）
レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所「2025年のユーロ圏」講演（質疑応答あり）
23:45
米PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）
予想 52.8 前回 52.8（非製造業PMI・確報値)
予想 52.4 前回 52.4（コンポジットPMI・確報値)
ポーランド中銀政策金利（2月）時刻未定
予想 N/A 前回 5.75%
6日
0:00
米ISM非製造業景気指数（1月）
予想 54.2 前回 54.0（54.1から修正）
0:30
米週間石油在庫統計
4:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、デトロイト自動車イベント出席（質疑応答なし）
5:00
ボウマンFRB理事、経済と銀行規制について講演（質疑応答なし）
※トランプ米大統領と中国習近平国家主席が会談の可能性
米主要企業決算
ウォルトディズニー、クアルコム、フォード、ウーバー
※予定は変更されることがあります。