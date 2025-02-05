22:15
米ADP雇用者数（1月）
予想　15.3万人　前回　12.2万人（前月比)

22:30　
米貿易収支（12月）
予想　-950.0億ドル　前回　-782.0億ドル

カナダ国際商品貿易（12月）
予想　7.0億カナダドル　前回　-3.2億カナダドル

23:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、全米産業審議会（コンファレンスボード）討論会参加（質疑応答あり）
レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所「2025年のユーロ圏」講演（質疑応答あり）

23:45
米PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）
予想　52.8　前回　52.8（非製造業PMI・確報値)
予想　52.4　前回　52.4（コンポジットPMI・確報値)

ポーランド中銀政策金利（2月）時刻未定
予想　N/A　前回　5.75%

6日
0:00
米ISM非製造業景気指数（1月）
予想　54.2　前回　54.0（54.1から修正）

0:30　
米週間石油在庫統計

4:30　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、デトロイト自動車イベント出席（質疑応答なし）

5:00　
ボウマンFRB理事、経済と銀行規制について講演（質疑応答なし）


※トランプ米大統領と中国習近平国家主席が会談の可能性

米主要企業決算
ウォルトディズニー、クアルコム、フォード、ウーバー
※予定は変更されることがあります。