ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:15

米ADP雇用者数（1月）

予想 15.3万人 前回 12.2万人（前月比)



22:30

米貿易収支（12月）

予想 -950.0億ドル 前回 -782.0億ドル



カナダ国際商品貿易（12月）

予想 7.0億カナダドル 前回 -3.2億カナダドル



23:00

バーキン・リッチモンド連銀総裁、全米産業審議会（コンファレンスボード）討論会参加（質疑応答あり）

レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所「2025年のユーロ圏」講演（質疑応答あり）



23:45

米PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）

予想 52.8 前回 52.8（非製造業PMI・確報値)

予想 52.4 前回 52.4（コンポジットPMI・確報値)



ポーランド中銀政策金利（2月）時刻未定

予想 N/A 前回 5.75%



6日

0:00

米ISM非製造業景気指数（1月）

予想 54.2 前回 54.0（54.1から修正）



0:30

米週間石油在庫統計



4:30

グールズビー・シカゴ連銀総裁、デトロイト自動車イベント出席（質疑応答なし）



5:00

ボウマンFRB理事、経済と銀行規制について講演（質疑応答なし）





※トランプ米大統領と中国習近平国家主席が会談の可能性



米主要企業決算

ウォルトディズニー、クアルコム、フォード、ウーバー

※予定は変更されることがあります。

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