¡Ö°ìÈÖ¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊöÉñÂæ¤Ç¤Î¡ÈÆ²¡¹¤¿¤ë¡ÉÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶³´¡ÖÁêÅö¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤ë¾Úµò¡×
¡ÚWWE¡Û¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ê2·î1Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û±É¤¨¤¢¤ë¡È°ìÈÖ¼ê¡ÉÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥ÉÇÉ¼êÆþ¾ì¥·¡¼¥ó
¡¡À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£±É¤¨¤¢¤ë¡È°ìÈÖÁä¡É¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿Æ²¡¹¤¿¤ëÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö2·î2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WWE¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë 2025¡×¤Î½÷»Ò¥é¥ó¥Ö¥ëÀï¤ËÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬»²Àï¡£Âç²ñÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç·Á¼°¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡×Àï¤Ç¡¢30¿Í¤¬»þ´Öº¹¤ÇÆþ¾ì¤·¤ÆÆ®¤¦¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤¬ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ëËÜÂç²ñ¤Ç¡¢¥¤¥è¤Ï°ìÈÖ¼ê¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢µÜÂô¸¼£¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö±«¥Ë¥â¥Þ¥±¥º¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥¬¥¦¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¹ø¤òÈ¿¤é¤·¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î´¿À¼¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¡£Æ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¸µ½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¼¡¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Îµ»¤ò¼õ¤±Â³¤±¡¢1»þ´Ö°Ê¾åÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿À²¤ìÉñÂæ¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥è¤Ë¤ÏSNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ØX¡Ù¤ÎWWEÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÂç´¿À¼¤ÎÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö½÷»Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë1ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¤·1»þ´Ö°Ê¾åÊ³Æ®¤·¤¿¥¤¥èÍÍ¡¢¤ª¸«»ö¡×¤Ê¤É¤ÈÏ«¤¤¤ÎÅê¹Æ¡£¥ê¥×¥é¥¤¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖÁêÅö¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤ë¾Úµò¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥¤¥è¤µ¤Þ¡×¡Ö¥é¥ó¥Ö¥ë1ÈÖ¤Ï¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤Ë´¶³´¿¼¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ⓒ2024 WWE, Inc. All Rights Reserved