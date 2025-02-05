SUPER BEAVER、NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌収録CDシングルをリリース決定
SUPER BEAVERが3月12日、NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌にして新曲「涙の正体」収録シングル『片想い / 涙の正体』をリリースすることが決定した。
◆SUPER BEAVER 画像
初回生産限定盤には『2024.09.21 稲佐山公園 野外ステージ SUPER BEAVER「都会のラクダ 野外TOUR 2024 〜ビルシロコ・モリヤマ〜」』ライブ映像が収録される。公開となったジャケット写真は楽曲の世界観を写真に落とし込んだ仕上がりだ。ドラマ主題歌に関する詳細情報は番組ホームページにて随時発表されるとのこと。
■CDシングル『片想い / 涙の正体』
2025年3月12日(水)リリース
予約リンク：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Kataomoi_NamidanoShotai
【初回生産限定盤A(CD+BD)】
SRCL-13173〜4 \5,500円(税込)
▶Disc1 / CD 収録曲：初回生産限定盤B / 通常盤と共通
▶Disc2 / 特典Blu-ray収録内容：初回生産限定盤Bと共通
【初回生産限定盤B(CD+DVD)】
SRCL-13175〜6 \5,000円(税込)
▶Disc1 / CD 収録曲：初回生産限定盤A / 通常盤と共通
▶Disc2 / 特典DVD収録内容：初回生産限定盤Aと共通
【通常盤(CD)】
SRCL-13177 \1,100円(税込)
▶CD 収録曲：初回生産限定盤A / Bと共通
▼Disc1 / CD 収録曲
01. 片想い
02. 涙の正体
※NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌
▼Disc2 / 特典Blu-ray Disc / DVD収録内容
2024.09.21 稲佐山公園 野外ステージ
＜SUPER BEAVER「都会のラクダ 野外TOUR 2024 〜ビルシロコ・モリヤマ〜」＞
01. 閃光
02. 青い春
03. 決心
04. めくばせ
05. ひたむき
06. 予感
07. そして繋がる
08. 儚くない
09. 愛しい人
10. 美しい日
11. 突破口
12. 切望
13. ハイライト
14. 東京
15. アイラヴユー
16. 小さな革命
●対象店舗 / 特典内容
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く)：オリジナルスマホサイズステッカー
・HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)：オリジナル丸型缶バッジ(HMV ver.)
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：オリジナルポストカード(TSUTAYA ver.)
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・セブンネットショッピング：オリジナル丸型缶バッジ(セブンネットショッピング ver.)
・Sony Music Shop：オリジナルマグネット
・SUPER BEAVER応援店特典：オリジナルポストカード(応援店 ver.)
応援店：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/superbeaver/shoplist/250312-2/
▶新曲「涙の正体」先行配信リンク
https://SUPERBEAVER.lnk.to/NamidanoSyotai
※NHK夜ドラ「バニラな毎日」主題歌
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