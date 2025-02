ロクデナシが、デジタルミニアルバム『溜息』をリリース。さらに、リードトラックとなる新曲「心の奥」のミュージックビデオを公開した。『溜息』は、オリジナルTVアニメーション『終末トレインどこへいく?』エンディング主題歌「ユリイカ」、Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第2話主題歌「草々不一」などのタイアップ曲を含む、2024年以降にデジタルリリースされた5曲に加え、未発表の新曲3曲を収録した全8曲のデジタルミニアルバム。

リリース情報







Digital Mini Album『溜息』2025.02.05 Release配信:https://rokudenashi-ninzin.lnk.to/Sigh<収録曲>1. 心の奥 / Deep Down (Composer. MIMI)2. 草々不一 / Sincerely Yours (Composer. カンザキイオリ) ※Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第2話主題歌3. 花泡沫 / Ephemeral Bloom (Composer. ナツノセ)4. 言の刃 / Blade of Words (Composer. 一二三)5. アルビレオ / Albireo (Composer. ナユタン星人)6. ユリイカ / Eureka (Composer. 傘村トータ) ※オリジナルTVアニメーション「終末トレインどこへいく?」エンディング主題歌7. あやふや / Ambiguous (Composer. MIMI)8. 流星の声 / Whisper of the Meteor (Composer. 蝶々P)