フランスのリール発、現在は東京で活動中のアーティスト・Tapewormsが、2ndアルバム『Grand Voyage』を4月11日にリリース。アルバムの中から新曲「Playground」がリリースされ、東京で撮影されたミュージックビデオも公開した。ニューアルバム『Grand Voyage』は、シューゲイズやインディーポップを軸としたデビューアルバム『Funtastic』からサウンドはよりキャッチーなシンセポップやクラブサウンドへと変化していき、Kero Kero Bonitoを彷彿させるカラフルなおとぎ話の世界へと旅行させてくれるようなアルバムに仕上がっている。

リリース情報





『Grand Voyage』 『Grand Voyage』



新曲「Playground」 新曲「Playground」

Tapeworms『Grand Voyage』Release Date:2025.04.11(Fri)Tapeworms『Grand Voyage』CD予約https://anywherestore.p-vine.jp/products/pcd-25470「Playground」配信https://p-vine.lnk.to/9Bt7xdLabel:P-VINETracklist:1. ~Opening2. Window Seat3. IRL4. Safe And Sound5. Pitch Pop6. Missed Connection7. Junk Jumble8. Playground9. That Place In Time10. Puzzle11. Love And Pop12. Count★Down (Star)13. Point Of View(CD限定ボーナストラック)14. Daily Escape(CD限定ボーナストラック)