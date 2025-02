京都のライブハウスKYOTO MUSE、関西コンサートプロモーターのサウンドクリエーター、清水音泉がスクラムを組んで届けるロックイベントが<KYOTO MUSE 35th Anniversary “Talk about LIVEHOUSE”>だ。その最終出演アーティストに加え、地元出演バンドが発表となった。最終出演者として発表されたのはOVER ARM THROWとANARCHY。地元出演バンドは各日6組が出演する。

■<KYOTO MUSE 35th Anniversary “Talk about LIVEHOUSE”>



2025年4月19日(土) 京都市勧業館みやこめっせ2025年4月20日(日) 京都市勧業館みやこめっせopen10:00 / start11:00▼4月19日(土)出演バンドROTTENGRAFFTY / Age Factory / Brown Basket / coldrain / Crossfaith / ENTH / GOOD4NOTHING / HAWAIIAN6 / KiM / NUBO / OVER ARM THROW / SHADOWS / SHANK / SUPER BEAVER / アルカラ / ストレイテナー / ハルカミライ / ヤバイ T シャツ屋さん / 夜の本気ダンス / 04 Limited Sazabys地元バンドステージ:BANYAROZ / RAINCOVER / THE SCENE / ZOO KEEPER / ナイトサファリ / ヨルマチダイス▼4月20日(日)出演バンド10-FEET /ANARCHY(NEW!) / bacho / climbgrow / dustbox / Hakubi /HEY-SMITH / Hump Back / KOTORI / LOSTAGE / OLEDICKFOGGY / Rickie-G / SiM / TETORA / XMAS EILEEN / くるり / サンボマスター / 四星球 / チーム宇治(冠徹弥、花団、他) / フラワーカンパニーズ地元バンドステージ:Bushman / hananashi / LABRET / No Fun / Sawa Angstrom / カライドスコープ●チケット4/19 1日券 8,888円4/20 1日券 8,888円先行販売URL:https://eplus.jp/km35/(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400