KYOTO MUSE 35周年記念イベント＜Talk about LIVEHOUSE＞、最終出演者および地元バンド発表
京都のライブハウスKYOTO MUSE、関西コンサートプロモーターのサウンドクリエーター、清水音泉がスクラムを組んで届けるロックイベントが＜KYOTO MUSE 35th Anniversary “Talk about LIVEHOUSE”＞だ。その最終出演アーティストに加え、地元出演バンドが発表となった。
◆＜Talk about LIVEHOUSE＞ 画像
最終出演者として発表されたのはOVER ARM THROWとANARCHY。地元出演バンドは各日6組が出演する。
■＜KYOTO MUSE 35th Anniversary “Talk about LIVEHOUSE”＞
2025年4月19日(土) 京都市勧業館みやこめっせ
2025年4月20日(日) 京都市勧業館みやこめっせ
open10:00 / start11:00
▼4月19日(土)出演バンド
ROTTENGRAFFTY / Age Factory / Brown Basket / coldrain / Crossfaith / ENTH / GOOD4NOTHING / HAWAIIAN6 / KiM / NUBO / OVER ARM THROW / SHADOWS / SHANK / SUPER BEAVER / アルカラ / ストレイテナー / ハルカミライ / ヤバイ T シャツ屋さん / 夜の本気ダンス / 04 Limited Sazabys
地元バンドステージ：BANYAROZ / RAINCOVER / THE SCENE / ZOO KEEPER / ナイトサファリ / ヨルマチダイス
▼4月20日(日)出演バンド
10-FEET /ANARCHY(NEW!) / bacho / climbgrow / dustbox / Hakubi /HEY-SMITH / Hump Back / KOTORI / LOSTAGE / OLEDICKFOGGY / Rickie-G / SiM / TETORA / XMAS EILEEN / くるり / サンボマスター / 四星球 / チーム宇治(冠徹弥、花団、他) / フラワーカンパニーズ
地元バンドステージ：Bushman / hananashi / LABRET / No Fun / Sawa Angstrom / カライドスコープ
●チケット
4/19 1日券 8,888円
4/20 1日券 8,888円
先行販売URL：https://eplus.jp/km35/
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
関連リンク
◆サウンドクリエーター オフィシャルサイト