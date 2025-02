企業価値拡大に向けた経営体制の強化！アミフィアブル

アミフィアブルは、企業価値拡大に向けた経営体制の強化のため、元日本アイ・ビー・エム 執行役員 兼 金融事業部門長の田中 良治が社外取締役に就任しました。

アミフィアブルは、企業価値拡大に向けた経営体制の強化のため、元日本アイ・ビー・エム 執行役員 兼 金融事業部門長の田中 良治が社外取締役に就任。

【紹介】

社外取締役

田中 良治/Ryoji Tanaka

社外取締役 田中氏

<略歴>

日本アイ・ビー・エム株式会社の金融事業部門長として執行役員を歴任。

グローバル組織の経営メンバーとして豊富な経験やIT業界、金融業界等の領域における高い識見を有しています。

1989年 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2007年 同社 銀行サービス提供部門 部長

2018年 同社 執行役員 金融サービス事業部・金融第1サービス本部本部長 兼

株式会社地銀ITソリューション 非常勤取締役

2020年 株式会社ソルパック 上級執行役員CDTO

2021年 同社 取締役CDTO

<本人コメント>

「経営の監督」を通じた「協働」により持続的な成長と新たな企業価値向上に貢献し、今後の飛躍に伴走していければと、この挑戦をお受けしました。

若くバイタリティ溢れる経営幹部の皆様に、これまでの経験を活かした新たな視点を提供し、意思決定の一助となるよう努力したいと思います。

代表取締役 河村

【代表取締役 河村からコメント】

同社の社外取締役に田中 良治氏が参画したことを大変嬉しく思います。

同氏のIT業界や金融業界における長年のキャリアにより裏付けされた高い知見と知名度によって、同社のコーポレートガバナンス強化はもちろんのこと、同社の信頼向上にも寄与すると確信しています。

今後、テスト工程自動化AIアプリケーション“MLET.II”をさらに進化させるとともに、企業価値拡大に邁進していきます。

