ブルーロック展、4月開催決定 入場特典はユニフォーム型ステッカー全18種類
アニメ『ブルーロック』公式フラッグシップ展覧会「ブルーロック展 EGOIST EXHIBITION the animation」が、池袋・サンシャインシティ文化会館ビル3F 展示ホールCで、4月26日〜5月18日に開催されることが決定した。
【画像】フレッシュすぎる！潔ら3人 『ブルーロック』新イラスト
「EGOIST EXHIBITION」と銘打たれた本展覧会ではアニメ『ブルーロック』に登場する個性豊かなエゴイストたちを大フィーチャー。シリーズ1期・2期に加え、『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』までを網羅した総決算の内容でお届けされる。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中の同名漫画が原作で、サッカーW杯で敗れた日本代表に足りない“圧倒的エゴイズムを持ったFW選手”の誕生を目指し、日本が国を挙げた高校生選手育成プロジェクトを開始するサッカー作品。集められたのは300人の高校生、しかも全員FWという299人のサッカー生命を犠牲に誕生する、日本サッカーに革命を起こすストライカーの誕生までを描くストーリー。
コミックスは累計4000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送された。
◆チケット情報
■前売券
＜先行抽選販売＞
前売入場券: 2,000円(税込) アクリルアートプレート付き入場券:4,500円(税込)
＜一般販売＞
前売入場券: 2,000円(税込) アクリルアートプレート引換券:2,500円(税込)
■当日券
当日入場券：2,300円(税込) アクリルアートプレート引換券:2,500円(税込)
■アクリルプレート付き入場券／引換券 内容
アクリルアートプレート サイズ：B5 ※アクリルアートプレートは足つきの仕様となります。
■入場特典
ユニフォーム型ステッカー
サイズ：約70mm×70mm以内 ※全18種
▼配布スケジュール
月：凪誠士郎、烏旅人、乙夜影汰、雪宮剣優
火：潔世一、蜂楽廻、我牙丸吟
水：糸師凛、御影玲王、馬狼照英
木：千切豹馬、氷織 羊、二子一揮、蟻生十兵衛
金：糸師冴、オリヴァ・愛空、閃堂秋人、士道龍聖
土：全18種類の中からランダム配布
日：全18種類の中からランダム配布
※月〜金曜日については、各曜日のピックアップキャラの中からランダム配布となります。
■販売情報
本イベントは全日程日時指定制／整理番号順入場となります。
【画像】フレッシュすぎる！潔ら3人 『ブルーロック』新イラスト
「EGOIST EXHIBITION」と銘打たれた本展覧会ではアニメ『ブルーロック』に登場する個性豊かなエゴイストたちを大フィーチャー。シリーズ1期・2期に加え、『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』までを網羅した総決算の内容でお届けされる。
コミックスは累計4000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送された。
◆チケット情報
■前売券
＜先行抽選販売＞
前売入場券: 2,000円(税込) アクリルアートプレート付き入場券:4,500円(税込)
＜一般販売＞
前売入場券: 2,000円(税込) アクリルアートプレート引換券:2,500円(税込)
■当日券
当日入場券：2,300円(税込) アクリルアートプレート引換券:2,500円(税込)
■アクリルプレート付き入場券／引換券 内容
アクリルアートプレート サイズ：B5 ※アクリルアートプレートは足つきの仕様となります。
■入場特典
ユニフォーム型ステッカー
サイズ：約70mm×70mm以内 ※全18種
▼配布スケジュール
月：凪誠士郎、烏旅人、乙夜影汰、雪宮剣優
火：潔世一、蜂楽廻、我牙丸吟
水：糸師凛、御影玲王、馬狼照英
木：千切豹馬、氷織 羊、二子一揮、蟻生十兵衛
金：糸師冴、オリヴァ・愛空、閃堂秋人、士道龍聖
土：全18種類の中からランダム配布
日：全18種類の中からランダム配布
※月〜金曜日については、各曜日のピックアップキャラの中からランダム配布となります。
■販売情報
本イベントは全日程日時指定制／整理番号順入場となります。