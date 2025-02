サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の入園入学に便利な「お名前スタンプセット」がリニューアルして新登場! すみっコキャラが追加されて、ボリュームアップ♪インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」の岡田商会がお取り扱いしている、入園入学準備に活躍するかわいいすみっコぐらしのお名前スタンプセット「すみっコぐらし お名前スタンプ」がリニューアル。7種類のすみっコのイラストが仲間入りした。

本アイテムは持ちものにポン!と押すだけで面倒な「お名前つけ作業」が簡単にできる優れもの。「すみっコぐらし お名前スタンプ」のセット内容は、収納BOX、大小サイズのお名前スタンプ(8個)、イラスト入りお名前スタンプ、専用インク(黒)、L字スケール、ステイズオンソルベントの13点セット。スタンプは、おむつや肌着、くつした、コップやお弁当箱、クレヨンやえんぴつ、お道具袋やノートといった、サイズの異なるさまざまな持ち物にスタンプでき、小学校高学年まで使える漢字スタンプ2個つきで、使う場面の多いオーソドックスなサイズがチョイスされている。お名前のフォントは、子どもがただしい文字の形を覚えて学習に役立つ「学習フォント」を採用。さらに今回、スッキリと読みやすいフォントにリニューアルされている。しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、えびふらいのしっぽ、とかげ、ざっそう、たぴおか、ふろしき、にせつむりに、あらたにあじふらいのしっぽやすずめ、もぐら、ねこ&ざっそう、とかげ&にせつむりなど7種類のイラストが登場し、合計18種類から選べるようになっている。布やプラスチック、ビニール、金属などあらゆる素材にスタンプできる専用インクは、かわいいすみっコたちがなかよくお勉強しているようなとってもキュートなオリジナルデザイン。インクは速乾性・耐水性にすぐれ、お洗濯や洗い物をしても落ちにくいのが特徴だ。まっすぐスタンプを押すのに役立つL字型スケールや、スタンプを失敗したときにインクを消すための専用クリーナーもセット。これひとつで楽しみながら快適にお名前付けできそうですね♪オンラインショップ「印鑑はんこSHOPハンコズ」などでお取り扱いしているので、入園入学に向けてのお支度をお考えの方はぜひチェックしてみてね。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.