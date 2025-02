モデルで女優の高橋ユウ(34)が自身のインスタグラムを更新。最新ショットに反響が巻き起こっている。

インスタグラムtakahashiyu.officialより

「この職業の特権」として学校とテレビなどの絵文字を添えてセーラー服姿を投稿。艶やかなロングヘアが目を引く魅力あふれる自撮りショットとなっている。「One of the perks of this job is that I can wear a school uniform(この職業の良い点の1つとして制服を着られること)と英語でもコメントを添えている。

高橋のセーラー服姿に「まだまだ現役でいける」「本物の女子高生?」「とても子持ちの主婦には見えない」「めっちゃ似合ってる ゆうちゃんかわいい」などのコメントが寄せられた。

インスタグラムtakahashiyu.officialより

高橋は2008年に放送されたテレビ朝日の「仮面ライダーキバ」にヒロインの一人、麻生ゆり役で出演した。18年にキックボクサーの卜部弘嵩と結婚。20年に第1子となる男児を出産。22年には第2子の男児の出産を報告している。姉は女優の高橋メアリージュン。