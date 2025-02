ビタミンB群を配合！Medibridge『PRESS SHOT(プレスショット)』

Medibridgeは、ロフトが全国のロフトおよびロフトネットストアにて開催した「ロフト ウエルネス&ビューティー 2025」において、“美と健康”をテーマに、自宅で手軽に始められるビューティーアイテムを中心に展開する同社の商品のなかから、韓国発のビューティードリンク『PRESS SHOT(プレスショット)』が注目アイテムとして選出されました。

Medibridge『PRESS SHOT(プレスショット)』

■韓国で人気を集めるPRESS SHOT

韓国最大手の薬局チェーン「オンヌリ薬局」(約2,500店舗展開)が手掛ける『PRESS SHOT(プレスショット)』は、韓国での発売からわずか22ヶ月で販売数750万本を突破した美容ドリンクです。

特許取得済みのオートキャップ構造により、溶かすと鮮やかなピンク色に変化する特徴を持ち、ビタミンB群を配合した美容と健康のサポートドリンクとして展開されています。

【販売情報】

『PRESS SHOT(プレスショット)』は、2024年12月14日から全国のウエルシアグループ店舗、ロフト、および主要ECサイトで先行販売を開始しました。

