西テレビ扇町スクエアでは、2025年3月14日(金)から23日(日)までの10日間、“いちご”の新しい楽しみ方を伝えるイベント『OSAKA Strawberry Festival 2025』を開催します。

OSAKA Strawberry Festival 2025

期間 : 2025年3月14日(金)〜23日(日)計10日間

※雨天決行、荒天時は休業することがあります

会場 : 関西テレビ扇町スクエア1階アトリウム

(大阪市北区扇町2-1-7 カンテレ扇町スクエア 1F)

営業時間: 10:00〜18:00

入場料 : 前売:450円(税込) 当日:600円(税込)

※チケット発売開始は、2025年2月6日(木)10:00〜

※会場内の混雑状況により、当日券の販売を行わない可能性があります。

※未就学児入場無料。

但し、小学生以下の単独入場はできません。

主催 : OSAKA Strawberry Festival実行委員会

企画制作: 関西テレビ放送、横浜赤レンガ

西テレビ扇町スクエアでは、2025年3月14日(金)から23日(日)までの10日間、“いちご”の新しい楽しみ方を伝えるイベント『OSAKA Strawberry Festival 2025』を開催。

横浜赤レンガ倉庫にて2013年に初開催され、11年間で約270万人を動員した『Strawberry Festival』は、昨年関西に初上陸。

2回目となる今回は期間を2倍の10日間に延長。

時間指定の完全入替制を廃止し、営業時間内は思う存分“いちご”を楽しめます。

【『OSAKA Strawberry Festival 2025』トピックス】

(1) 関西テレビ岡安 譲(おかやす ゆずる)アナウンサーと秦 令欧奈(はだ れおな)アナウンサーが公式アンバサダーに就任!!

昨年に引き続き、元祖スイーツアナウンサーの岡安 譲が2025年も本イベントのアンバサダーに決定。

さらに2025年は関西テレビ新人アナウンサーの秦 令欧奈も本年度公式アンバサダーに就任します。

様々なツールでの発信力と美食を見極める舌を武器に、“スイーツアナウンサー”の世代交代を進めたいと意気込み十分。

秦アナウンサーから繰り出される“いちご”愛溢れるコメントにも乞うご期待!

岡安 譲(関西テレビアナウンサー)

秦 令欧奈(関西テレビアナウンサー)

(2) 定番からここでしか味わえない限定スイーツまで、珠玉の“いちご”スイーツを楽しめる!!

“いちご”を贅沢に使った、見た目も可愛いスイーツやドリンク、グッズが目白押し!(各商品は、数に限りがあります)

(3) ブランドいちごの無料配布・直売を初開催!

和歌山県の農家によるブランドいちごの無料配布や直売を日数限定で初開催します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 思う存分“いちご”が楽しめる!OSAKA Strawberry Festival 2025 appeared first on Dtimes.