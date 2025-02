じっくりと動物たちを知れる！アトレ新浦安　第10回保護犬猫譲渡会「ADOPTION PARK」

アトレ新浦安では、2025年2月6日(木)〜16日(日)の期間、第10回保護犬猫譲渡会「ADOPTION PARK」を開催します。

アトレ新浦安 第10回保護犬猫譲渡会「ADOPTION PARK」

ADOPTION PARKでは、保護犬猫の写真やプロフィールが掲示され、訪れる方々がじっくりと動物たちを知ることができます。

また、開催期間中、猫を飼うことが難しい方々にも保護活動に参加し、猫達を応援できる「猫の推し活neco-note」も案内します。

日程 :2025年2月6日(木)〜16日(日)

時間 :10:00〜21:00

場所 :アトレ新浦安 1Fガーデンテラス

参加費:無料(自由観覧)

主催 :一般社団法人Do One Good

このイベントは、一般社団法人Do One Good(代表理事:高橋 一聡)主催のプロジェクトで、保護犬猫を新しい家族と繋ぐ取り組みを行っています。

「未来のペットショップ」をテーマとした新しいスタイルで、生体展示を行わず、ポスター掲示を通じて保護犬猫の情報を紹介し、人にも動物にもやさしい形で持続可能な社会の実現に向けたモデルケースとなっています。

今回、動物たちのストレスを軽減しながら、多くの人々に保護活動への関心を高められる場を、アトレ新浦安が提供。

保護犬プロフィール イメージ

保護猫プロフィール イメージ

■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 : アトレ新浦安

所在地 : 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間: 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のホームページを確認してください。

構造 : 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 : 地上2階

延床面積: 14,802平方メートル

店舗面積: 7,154平方メートル

店舗数 : 67ショップ(2025年2月5日現在)

