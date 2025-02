comic HOWLにて連載！「変な家2 〜11の間取り図〜」雨穴著

一迅社の公式WEBマンガ誌「comic HOWL」にて連載の『変な家』コミカライズ版第一部が、2025年2月5日(水)更新分で完結を迎えました。

また、続編にあたる『変な家2 〜11の間取り図〜』(著:雨穴/飛鳥新社刊)のコミカライズ版の連載も決定、同「comic HOWL」にて2025年5月より連載再開予定です。

「変な家2 〜11の間取り図〜」著雨穴

■片淵家の“闇”と“変な家”の真実が今、明かされる。

『変な家』コミカライズ版・第一部堂々完結!

オカルト専門ライターの「私」は知人から、とある家の間取り図を見せられた。

そこには正体不明の「謎の空間」が存在するという。

建築設計士・栗原に意見を求めると、彼はこの家のおかしなところを次々に指摘し始めた……!

累計発行部数180万部突破(※電子書籍含む)の話題作!

原作第一作目に相当する「片淵家の謎」編の結末を描いた、最新コミックス第5巻は2025年3月14日(金)発売!

そして『変な家2 〜11の間取り図〜』のコミカライズが、「comic HOWL」にて2025年5月より連載再開予定!

■書籍情報

『変な家』第5巻

原作 :雨穴(飛鳥新社刊)、漫画:綾野暁

発売日:2025年3月14日(金)

価格 :720円+税

ISBN :978-4-7580-2874-5

【書店特典情報】

・特製クリアファイル

対象:全国一部書店 様 ※配布店舗は後日発表しました。

コミックスを1冊購入ごとに特製クリアファイル1枚プレゼントします。

・綾野暁先生描き下ろしイラストカード

対象:TSUTAYA BOOKS(※一部店舗除く)

※それぞれ特典の仕様・実施は急遽変更になる可能性があります。

※特典は無くなり次第終了となります。

※店舗により配布方法が異なります。

■作品情報

『変な家』

原作: 雨穴(飛鳥新社刊)

漫画: 綾野暁

連載: comic HOWL

