大阪万博とともに関西グルメを盛り上げる！サービス・イノベーション「Yummeet!」

サービス・イノベーションは、2025年の大阪万博を契機に、関西にしかない食文化を紹介し、万博を訪れる多くの人々にその魅力を体験してもらうプロジェクトを開始します。

サービス・イノベーション「Yummeet!」

これまで川崎を拠点にしてきた「Yummeet!」は、地域の人々と協力しながら、本当に美味しいグルメをシェアするコミュニティとして拡大してきました。

その成功を活かし、関西の食文化をより深く紹介することで、新たなグルメ体験を提供します。

このプロジェクトでは、万博周辺の対象エリアを広げ、ひとりでも気軽に訪れ、味わえる「孤独のグルメ」スタイルのコンテンツも展開予定。

一人でも気軽に行ける、そこでしか味わえない美味しいグルメに出会える場を提供します。

関西グルメを愛する方々だけでなく、関西グルメが好きな方や関西を盛り上げたいと思う方々ともに、この取り組みを盛り上げていきます。

■Yummeet!とは

『Yummeet!』は、川崎市のグルメ情報に特化した、地元密着型のコミュニティグルメサイトです。

広告主(大手の飲食店など)主体の従来型グルメサイトとは異なり、Yummeet!ではユーザーが主体となるグルメサイト。

地元の詳しい人や常連さんが集めたお店情報をもとに、誰でも安心して「また行きたい」と思えるお店に出会える仕組みを提供しています。

Yummeet!とは

■これまでの歩み

【驚異的な成長】

2024年3月15日にWeb版アプリをリリース。

サービス開始からわずか8ヶ月で、多くのユーザーに利用され、2024年12月には累計20万人を突破しました。

この成長の背景には、地域の人々と連携しながら、地元のお店の魅力を丁寧に発信してきた取り組みがあります。

Yummeet!の成長

■Yummeet!関西の魅力

1. 関西ならではの個人店・名店を紹介

●串カツ、たこ焼き、お好み焼き、うどんすきなど、関西独自のグルメにフォーカス。

●既存の観光ガイドには載らない、地元の人に愛されるお店を発掘。

既存グルメサイトでは見つけられない、地元の人に教えてもらわないとわからないお店を紹介。

●万博来訪者だけでなく、関西在住の人々も新しい発見ができる場を提供。

2. 「孤独のグルメ」スタイルのコンテンツ展開

●関西のグルメ好きな人とYummeet!が厳選したお店と、そのお店で絶対に食べてほしい一品を紹介。

●ひとりでも気軽に楽しめる食のスタイルを提案。

●既存のグルメ情報とは一線を画し、実際の体験をもとに深掘り。

3. 関西グルメコミュニティの構築

●すでに川崎版のYummeet!に参加しているメンバーや、関西のグルメ愛好者と連携。

●本当に美味しいお店を知る地元の人々とのネットワークを強化。

関西の食文化を支える新たなコミュニティを形成

