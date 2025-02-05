¤Ê¤Ë¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡¡¾¦Å¹³¹¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¿àÌ¯¤Ë¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÃí°Õ´µ¯á¤Ë7.9Ëü¿Íº¤ÏÇ¡¡
³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤¿Ãí°Õ½ñ¤¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡Ö²Î»ì¡×¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÌÜ·â¾ðÊó¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íî¤Á¥µ¥Ó¤È¥é¥¹¥µ¥Ó¤À¡£
2025Ç¯2·î2Æü¡¢ÂçºåÉÜºß½»¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥¹¥«¡Ê¡÷freak575¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤Ç·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¥¤ê»æ¤À¡£
¾¦Å¹³¹¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤»¤ó
¸¤¤Î¤ª¤·¤Ã¤³¤Ï
¸¤¤Î¤ª¤·¤Ã¤³¤Ï
±«¤¬¤Ê¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç
¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¸¤¤Î¤ª¤·¤Ã¤³¤Ï¡×¤ò2²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢Æ±¤¸Ä¥¤ê»æ¤¬¾å²¼¤Ë2ËçÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¾¦Å¹³¹¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤â¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤Ð»íÅª¤À¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡×¤È½õ»ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¯²Î»ì¤Ã¤Ý¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï3Æü¡¢Ä¥¤ê»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¥«¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖµÈ°æÏÂºÈ¤ÎÀ¼¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ã¤Ý¤¤¡×
¥Ñ¥¹¥«¤µ¤ó¤¬ÏÃÂê¤ÎÅ½¤ê»æ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ï1·î24Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¢¡¼¥±¡¼¥É¾¦Å¹³¹¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¹Ô¤¤Ä¤±¤Î½ñÅ¹¤Ø´ó¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ë¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶öÁ³È¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤è¤¯¤¢¤ëÅ½¤ê»æ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«2ËçÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ì¯¤Ë¥·¥å¡¼¥ë¤Ç»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ñ¥¹¥«¤µ¤ó¡Ë
ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾¡¼ê¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ëÃí°Õ½ñ¤¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï7Ëü9000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê4ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎ®¤·¤Æ¡Ø¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡×
¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¤È¤³¤Ç¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È»È¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×
¡Ö²¼ÃÊ¤ÏÈ¾²»¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¡×
¡Ö¥¤¥¨¥â¥ó¤ÎµÈ°æÏÂºÈ¤ÎÀ¼¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡×
¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¤Î¥µ¥Ó¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¿ÀÀ»¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡©¡×
¡ÖÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¤Î¿·¶Ê¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡×
¾¦Å¹³¹¤ÎÄ¥¤ê»æ¤«¤é¡¢¿§¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÎÀ¼¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ò¤Ä¤±¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©