JO1ベストアルバム全4形態45曲公開 ファン投票1位「飛べるから」は11人バージョンで収録【収録曲一覧あり】
11人組グローバルボーイズグループ・JO1が、4月2日にリリースする5周年を記念したベストアルバム『BE CLASSIC』（読み：ビークラシック）の全4形態45曲のトラックリストが5日、公開された。
【ライブ写真】ワールドツアー開催を発表！その瞬間のJO1の後ろ姿
すべての形態には、今作のタイトル曲でベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングし、“僕たちがやがてクラシックになる”というトップを目指すJO1の意思を表した「BE CLASSIC」や、デビュー曲をRockアレンジした「無限大（INFINITY） 2025」、初のファンソングで川尻蓮、河野純喜、木全翔也が作曲、JO1メンバー全員が作詞に参加した「Bon Voyage」を筆頭に新曲6曲を収録する。
さらに、今作はファン投票で楽曲を選び、各形態別に収録。昨年リリースした85thシングルのタイトル曲「Love seeker」、9thシングルのタイトル曲「WHERE DO WE GO」に加え、投票で1位だった「飛べるから」の3曲は全形態に収録される。「飛べるから」は2022年3月4日、デビュー2周年記念日にデジタルリリースされ、JO1のデビューからコロナ禍を経て、初の有観客ライブを迎えるまでの2年間に密着したドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE 『未完成』-Go to the TOP」の主題歌として書き下ろされた楽曲。JO1とJAM（ファンネーム）にとって特別な1曲が、当時活動を休止していた金城碧海もボーカルに参加した11人バージョンが収録される。
初回A、B、通常盤、FC限定盤には、JO1のこれまでにリリースされた全88曲の中からファン投票で選ばれた珠玉の楽曲たちが、9曲ずつそれぞれに収録される。
今作のキャチコピーは「Twist the Classic, We show the next opus.」。「既存のクラシックを紡ぎ直して、私たちだけのクラシックを見せてあげる」という意味の言葉で、私たちが探していたロマンとは結局、一緒に過ごしてきた時間だったということに気づいたJO1が、最高を目指し（Go to the TOP）、時間が経ってもその価値が下がらないクラシックになるという意志を表現した作品となっている。
【『BE CLASSIC』収録曲一覧】
■初回限定盤A
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3.Hottie with the Hot Tea
4.Be There For You
5.Bon Voyage
6.無限大（INFINITY）2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9.飛べるから
10.MONSTAR
11.Prologue
12.Venus
13.僕らの季節
14.Born To Be Wild
15.Design
16.ツカメ〜It’s Coming〜（JO1 ver.）
17.Run&Go
18.JOin us!!
■初回限定盤B
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3.Hottie with the Hot Tea
4.Be There For You
5.Bon Voyage
6.無限大（INFINITY）2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9.飛べるから
10.Dreaming Night
11.Blooming Again
12.Lemon Candy
13.Romance
14.ICARUS
15.Touch!
16.YOLO-konde
17.ZERO
18.Trigger
■通常盤
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3.Hottie with the Hot Tea
4.Be There For You
5.Bon Voyage
6.無限大（INFINITY）2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9.飛べるから
10.Gradation
11.Phobia
12.君のまま
13.ICY
14.Shine A Light
15.Aqua
16.Get Inside Me
17.STAY
18.Happy Merry Christmas（JO1 ver.）
■FC限定盤（※ファンクラブ会員のみ購入可能）
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3.Hottie with the Hot Tea
4.Be There For You
5.Bon Voyage
6.無限大（INFINITY）2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9.飛べるから
10.Mad In Love
11.HAPPY UNBIRTHDAY
12.My Friends
13.With Us
14.流星雨
15.Safety Zone
16.GO
17.NEWSmile
18.We Alright
【ライブ写真】ワールドツアー開催を発表！その瞬間のJO1の後ろ姿
すべての形態には、今作のタイトル曲でベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングし、“僕たちがやがてクラシックになる”というトップを目指すJO1の意思を表した「BE CLASSIC」や、デビュー曲をRockアレンジした「無限大（INFINITY） 2025」、初のファンソングで川尻蓮、河野純喜、木全翔也が作曲、JO1メンバー全員が作詞に参加した「Bon Voyage」を筆頭に新曲6曲を収録する。
初回A、B、通常盤、FC限定盤には、JO1のこれまでにリリースされた全88曲の中からファン投票で選ばれた珠玉の楽曲たちが、9曲ずつそれぞれに収録される。
今作のキャチコピーは「Twist the Classic, We show the next opus.」。「既存のクラシックを紡ぎ直して、私たちだけのクラシックを見せてあげる」という意味の言葉で、私たちが探していたロマンとは結局、一緒に過ごしてきた時間だったということに気づいたJO1が、最高を目指し（Go to the TOP）、時間が経ってもその価値が下がらないクラシックになるという意志を表現した作品となっている。
【『BE CLASSIC』収録曲一覧】
■初回限定盤A
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3.Hottie with the Hot Tea
4.Be There For You
5.Bon Voyage
6.無限大（INFINITY）2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9.飛べるから
10.MONSTAR
11.Prologue
12.Venus
13.僕らの季節
14.Born To Be Wild
15.Design
16.ツカメ〜It’s Coming〜（JO1 ver.）
17.Run&Go
18.JOin us!!
■初回限定盤B
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3.Hottie with the Hot Tea
4.Be There For You
5.Bon Voyage
6.無限大（INFINITY）2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9.飛べるから
10.Dreaming Night
11.Blooming Again
12.Lemon Candy
13.Romance
14.ICARUS
15.Touch!
16.YOLO-konde
17.ZERO
18.Trigger
■通常盤
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3.Hottie with the Hot Tea
4.Be There For You
5.Bon Voyage
6.無限大（INFINITY）2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9.飛べるから
10.Gradation
11.Phobia
12.君のまま
13.ICY
14.Shine A Light
15.Aqua
16.Get Inside Me
17.STAY
18.Happy Merry Christmas（JO1 ver.）
■FC限定盤（※ファンクラブ会員のみ購入可能）
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3.Hottie with the Hot Tea
4.Be There For You
5.Bon Voyage
6.無限大（INFINITY）2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9.飛べるから
10.Mad In Love
11.HAPPY UNBIRTHDAY
12.My Friends
13.With Us
14.流星雨
15.Safety Zone
16.GO
17.NEWSmile
18.We Alright