【大雪警報】岐阜県・関市、本巣市、揖斐川町に発表
気象台は、午後8時36分に、大雪警報を関市、本巣市、揖斐川町に発表しました。
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岐阜県では、6日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■高山市
□大雪警報
積雪 6日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■関市
□大雪警報【発表】
積雪 6日未明から6日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
□大雪警報
積雪 6日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■本巣市
□大雪警報【発表】
積雪 6日未明から6日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■郡上市
□大雪警報
積雪 6日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■下呂市
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■揖斐川町
□大雪警報【発表】
積雪 6日未明から6日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■白川村
□大雪警報
積雪 6日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒