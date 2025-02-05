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気象台は、午後8時36分に、大雪警報を関市、本巣市、揖斐川町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】岐阜県・関市、本巣市、揖斐川町に発表

岐阜県では、6日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■高山市
□大雪警報
　積雪　6日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■関市
□大雪警報【発表】
　積雪　6日未明から6日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■飛騨市
□大雪警報
　積雪　6日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■本巣市
□大雪警報【発表】
　積雪　6日未明から6日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■郡上市
□大雪警報
　積雪　6日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■下呂市
□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■揖斐川町
□大雪警報【発表】
　積雪　6日未明から6日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■白川村
□大雪警報
　積雪　6日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒