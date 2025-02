5言語追加＆革新的AIエンジン「GPT-4o」搭載！ピクセラ「PIXELA AI翻訳 (iOS・iPad OS版)」

ピクセラが開発した次世代翻訳アプリ「PIXELA AI翻訳 (iOS・iPad OS版)」(※1)の大幅アップデートを2025年2月5日(水)より提供開始します。

ピクセラが開発した次世代翻訳アプリ「PIXELA AI翻訳 (iOS・iPad OS版)」(※1)の大幅アップデートを2025年2月5日(水)より提供開始。

このアップデートでは、新たにドイツ語・フランス語・スペイン語・ロシア語・ポルトガル語の5言語が追加され、従来の日本語・英語・韓国語・中国語とあわせ合計9言語での双方向翻訳が可能になります。

さらに“プレミアムプラン”に加入することで、革新的AIエンジン「GPT-4o」および「GPT-4o-mini」を活用した高精度翻訳が利用できるようになります。

「GPT-4o」は従来のエンジンよりも文脈理解や自然なニュアンス表現が大幅に強化されており、ビジネス文書や学術論文など高度な翻訳ニーズにも対応。

企業や教育機関などからのさらなる利用拡大が見込まれています。

また、アップデートを記念して、通常月額500円(税込)の“プレミアムプラン”を初月無料で利用いただけるキャンペーンを本日より開催します。

登録者数244万人を超える人気YouTubeチャンネル「Kevin’s English Room / 掛山ケビ志郎」で最高評価を獲得した次世代翻訳アプリ「PIXELA AI翻訳」をより多くの方におトクに体験出来ます。

■“プレミアムプラン”初月無料キャンペーンのメリット

・通常500円(税込)の“プレミアムプラン”が“初月無料”で体験可能

・進化した「GPT-4o」による、9言語に対応した高度な翻訳をリスクゼロで使い放題

・専門性の高い翻訳にも安心

・海外取引、観光・留学など多様なシーンに最適

・ビジネスレポートから学術論文まで、より自然で正確な表現を実現

■次世代翻訳アプリ「PIXELA AI翻訳」について

PIXELA AI翻訳は、高性能なChatGPTを活用した次世代翻訳アプリで、2023年6月30日にAndroid版、同年7月25日にiOS・iPad OS版が公開されました。

音声およびテキストの双方向翻訳に対応し、観光業やビジネスシーンで活躍する「Share Mode」「Friendly Mode」などの独自機能を搭載。

AIエンジンとして膨大なテキストデータを学習したChatGPTを採用し、文脈を理解した自然な翻訳を提供します。

今回のアップデートでは、対応言語を従来の4言語(日本語、英語、韓国語、中国語)から9言語に拡大し、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語を追加。

無料で利用できるGPT-3.5に加え、月額500円(税込)の“プレミアムプラン”でより革新的AIエンジン「GPT-4o」、「GPT-4o-mini」による高精度な翻訳を提供します。

<iOS・iPad OS版>

https://apps.apple.com/jp/app/id6451403430

■投資家の皆様へ:このアップデートがもたらす成長機会

<サブスクリプション型収益モデルの拡大>

初月無料によるユーザー獲得を加速し、長期的な月額課金収入を安定化。

<グローバル市場での競争力強化>

9言語対応と進化した「GPT-4o」により、海外利用者や法人導入の増加が期待され、さらなる売上拡大へ。

<先進AI技術への投資による差別化>

「GPT-4o」の高度な自然言語理解を武器に、AI翻訳分野での優位性を確立。

今後も継続的な技術投資でサービスを強化し、市場ニーズに迅速対応。

