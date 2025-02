ポイントを賢く貯める！PropTech Japan「RentEase」

PropTech Japanは、2025年3月3日(月)、家賃・賃料をクレジットカードで支払える国内初のアプリ「RentEase(レンティーズ)」をiOS版・Android版同時にリリースします。

「RentEase(レンティーズ)」は、従来の振込や口座引き落としによる家賃・賃料支払いを、簡単な設定でクレジットカード決済に変更できるアプリです。

家賃・賃料支払いに応じてRentEaseポイントが最大1.2%還元され、さらにクレジットカードのポイントも同時に獲得できます。

個人・法人問わず、現在契約中の物件で利用可能、賃貸借契約者以外の方でも、家族や会社の家賃・賃料を支払い出来ます。

初期費用・月額費用は一切かからず、登録後、使いたい月だけ利用することも可能です。

また、不動産屋に行かずとも、アプリ上で全ての手続きが完結するため、手間なく始められます。

■家賃・賃料支払いをクレジットカードで簡単に。

ポイントも自動で貯まる

「RentEase(レンティーズ)」は、家賃・賃料の支払いにクレジットカードを使いたいという多くのユーザーの声から誕生しました。

クレジットカードで支払うことで、カードのポイントが貯まるだけでなく、上位会員へのランクアップや利用額に応じた特典が受けられるようになります。

さらに、VISA、Mastercardなどお持ちのカードがそのまま使える点も大きな魅力です。

2025年中旬にはJCB、American Express、UNIONにも対応予定です。

■個人・法人問わず、あらゆる物件の家賃・賃料支払いをサポート

RentEase(レンティーズ)は、個人の方から企業まで、幅広い賃借人をサポートします。

住居からオフィス、店舗、倉庫、工場まで、月額賃料が最大500万円までの物件に対応しており、あらゆる物件の家賃・賃料支払いに利用できます。

さらに、賃貸借契約者以外の方でも家賃・賃料支払いが可能なため、家族の部屋や会社の事務所の家賃・賃料支払いにも利用できます。

■2つのポイント還元でお得に

RentEaseポイントは家賃・賃料の最大1.2%を還元。

さらに、利用のクレジットカードのポイント還元と合わせて、Wでポイントの獲得が可能です。

高還元のクレジットカードと組み合わせることで、1ポイント=1円以上の特典を受けられる場合もあります。

高額な家賃・賃料支払いだからこそ、ポイントの還元額も大きく、貯まったポイントはショッピングや旅行などに利用できます。

■初期費用・月額費用0円、使いたい月だけの利用も可能

「RentEase(レンティーズ)」は、初期費用や月額費用が一切かからず、登録するだけで利用できます。

使いたい月だけの利用も可能で、柔軟に利用できます。

また、不動産屋に行かずとも、アプリ上で全ての手続きが完結するため、手間なく始められます。

