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¡¦DVD¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Blu-ray¡§6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¡üTRACK LIST (Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ)
¢§HEY-SMITH
Be The One
Say My Name
Fellowship Anthem
Into The Soul
I'm In Dream
I Believe
Drug Free Japan
Endless Sorrow
Go Back Home
Over
Living In My Skin
Goodbye To Say Hello
Summer Breeze
Don't Worry My Friend
Let It Punk
We Sing Our Song
Come Back My Dog
¢§SiM
Get Up, Get Up
Amy
Faster Than The Clock
The Rumbling
Blah Blah Blah
Rosso & Dry
KiLLiNG ME
f.a.i.t.h
¢§coldrain
VENA
To Be Alive
Cut Me
Die tomorrow
ENVY
VENGEANCE
Inside Of Me
NEW DAWN
The Revelation
Final destination
¢§TRIPLE AXE
15MANIAX
ALL FOR NOW
SiLENT DUB
SiLENT WAR
▶Document of TRIPLE AXE
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