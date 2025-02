東京ディズニーシーでは、2025春のスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催!

“食で世界を巡る”をテーマに、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる雰囲気の中で食べて飲んで、“食”とともに笑顔あふれる時間を過ごせる食の祭典です。

今回は、東京ディズニーシーで提供されるビールをまとめて紹介します。

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」ビールまとめ

提供期間:2025年4月7日から2025年6月30日

東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)〜6月30日(月)までスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催!



東京ディズニーシーでは、様々な味わいのビールを提供。

一部店舗を除き、スペシャルイベント期間外も楽しむことができます☆

キリン一番搾り生ビール(グラス)

価格1,000円

提供店舗:テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ

東京ディズニーリゾートオフィシャルスポンサー、キリンの一番搾り生ビール。

東京ディズニーリゾート内でも最も販売されているビールです。

テディ・ルーズヴェルト・ラウンジではグラスで提供。

キリン一番搾り生ビール(カップ)

価格800円

提供店舗:

ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ

リフレスコス

ドックサイドダイナー

ニューヨーク・デリ

レストラン櫻 テラス席

ベイサイド・テイクアウト

ホライズンベイ・レストラン

ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ

ユカタン・ベースキャンプ・グリル

ノーチラスギャレー

ヴォルケイニア・レストラン

価格850円

提供店舗:

マゼランズ

リストランテ・ディ・カナレット

S.S.コロンビア・ダイニングルーム

レストラン櫻

その他、店舗ではカップで提供されています。

(アルミカップや紙コップでの提供もあります)

キリン一番搾り<黒生>(グラス)

" />

価格1,000円

提供店舗:テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ

同じく、キリン一番搾りの黒生。

芳醇なうまみが味わえながらも、雑味のない飲みやすい味わいの黒ビールです。

キリン一番搾り<黒生>(カップ)

2" />

価格800円

提供店舗:ユカタン・ベースキャンプ・グリル

キリン一番搾り生ビール ハーフ&ハーフ

価格1,000円

提供店舗:テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ

「黒ビール」と「一番搾り」をブレンドしたキリン「ハーフ&ハーフ」はテディ・ルーズヴェルト・ラウンジでのみ提供されています。

ギネス

価格880円

提供店舗:

マゼランズ

S.S.コロンビア・ダイニングルーム

クリーミィな泡となめらかな喉ごしが特長の上面発酵のプレミアムスタウトビールであるギネス。

ハーヴェスト・ムーン (ピルスナー)

価格880円

提供店舗:カフェ・ポルトフィーノ

東京ディズニーリゾート内にあす商業施設、イクスピアリ内で醸造されているハーヴェスト・ムーン。

チェコのピルゼンが発祥の地のピルスナーは、世界中で最も親しまれている黄金色の下面発酵ビール。

ホップがきいた、すっきりキレのある爽快感が楽しめます。

ハーヴェスト・ムーン (シュバルツ)

価格880円

提供店舗:レストラン櫻

同じく、ハーヴェスト・ムーンのシュバルツ。

ドイツ語で「黒」という意味の“シュバルツ”。

苦味と甘味のバランスが取れた飲みやすいタイプの黒ビールです☆

ハーヴェスト・ムーン パンカラリゾート <発泡酒>

" />

価格900円

提供店舗:S.S.コロンビア・ダイニングルーム

東京ディズニーリゾートで、規格外となってしまったパンから作ったお酒「ハーヴェスト・ムーン パンカラリゾート」も提供されています。

スプリングバレー シルクエール <白>(ウィートエール)

(ウィートエール)" />

価格1,150円

提供店舗:テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ

キリンのクラフトビールであるスプリングバレー。

シルクエール <白>(ウィートエール)は、きめ細やかなふわとろの泡と、華やかな香り。シルクのような上質でまろやかな口当たり。おいしさを追求した白ビールです。

ハートランドビール(グラス)

価格1,100円

提供店舗:テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ

キリンが、醸造、出荷をしているピルスナースタイルの麦芽100%非熱処理のビール。

ハートランドビール(カップ)

価格880円

提供店舗:マゼランズ S.S.コロンビア・ダイニングルーム

価格800円

提供店舗:バーナクル・ビルズ

ハイネケン(グラス)

価格1,100円

提供店舗:テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ

販売量ヨーロッパNo.1、麦芽100%プレミアムビール、ハイネケン。

ハイネケン(カップ)

価格880円

提供店舗:

マゼランズ

S.S.コロンビア・ダイニングルーム

価格900円

提供店舗:ノーチラスギャレー

ブルックリンラガー (アンバーラガー)グラス

価格1,150円

提供店舗:テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ

ニューヨークブルックリンエリアに多くの醸造所が存在していた1800年代頃に人気のあった“ウィーンスタイル”を再現したラガータイプのビール。

琥珀色で麦芽の苦味とホップの華やかな香りが際立ち、後味にはカラメル麦芽の風味も感じられるビールです。

ブルックリンラガー (アンバーラガー)カップ

価格1,000円

提供店舗:ニューヨーク・デリ

ナストロアズーロ

価格880円

提供店舗:リストランテ・ディ・カナレット

1963年イタリアのローマで誕生した、プレミアムイタリアンビール。

バランスがとれた苦味と柑橘類のスパイシーな香り、さっぱりとした爽やかな飲み心地が楽しめます。

イタリアン料理との相性も抜群です☆

世界中のビールが楽しめる東京ディズニーシー。

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」の料理と合わせていただくのもおすすめです☆

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

