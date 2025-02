トークセッション！よしお兄さんと楽しく学ぶ交通安全対策

身近にある生活道路における交通安全対策「ゾーン30プラス」などについて、よしお兄さんの愛称で体操のお兄さんとして活躍中の小林よしひさをゲストに招き、トークセッションを開催します。

よしお兄さんと楽しく学ぶ交通安全対策

身近にある生活道路における交通安全対策「ゾーン30プラス」などについて、よしお兄さんの愛称で体操のお兄さんとして活躍中の小林よしひささんをゲストに招き、トークセッションを開催。

また、「ゾーン30プラス」に関するパネル展を同時開催します。

パネル展では交通安全対策として道路上に設置される「ハンプ」の実物展示も行います。

【トークセッション開催概要】

●日時 :令和7年2月15日(土)13:30〜14:00(予定)

●場所 :イオンモール川口 センターコート(埼玉県川口市安行領根岸3180番地)

●出演者:小嶋 文(埼玉大学准教授)

小林よしひさ(体操インストラクター)

●参加費:無料(事前申込不要)

※優先観覧エリア内(30席程度)でのご観覧には整理券が必要になります。

整理券は当日9:30よりイオンモール川口1F・B1センターコート入口内にて行います。

※来場者多数の場合はご覧いただけない場合があります。

【「ゾーン30プラス」パネル展開催概要】

●日時:令和7年2月15日(土)10:00〜21:00

●場所:イオンモール川口 センターコート(埼玉県川口市安行領根岸3180番地)

【「ゾーン30プラス」とは】

生活道路における人優先の安全・安心な通行空間を整備するため、車両の最高速度を30km/hに区域規制する「ゾーン30」とハンプ等物理的デバイスとの適切な組合せにより、交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、道路管理者と警察が連携しながら整備を進めています。

