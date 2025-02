◆JO1「BE CLASSIC」ファン投票で収録曲決定

【モデルプレス=2025/02/05】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が4月2日にリリースする5周年記念BEST ALBUM「BE CLASSIC」(読み:ビー クラシック) の全4形態45曲のトラックリストが公開された。全ての形態には、本作のタイトル曲でベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングし、“僕たちがやがてクラシックになる”というトップを目指すJO1の意思を表した「BE CLASSIC」や、デビュー曲をRockアレンジした「無限大(INFINITY)2025」、初のファンソングでメンバーの川尻蓮、河野純喜、木全翔也が作曲に、JO1メンバー全員が作詞に参加した「Bon Voyage」を筆頭に新曲6曲を収録。さらに、今作はファン投票で楽曲を選び、各形態別に収録。昨年リリースした8TH SINGLEのタイトル「Love seeker」、9TH SINGLEのタイトル曲「WHERE DO WE GO」に加え、投票で1位だった「飛べるから」の3曲は全形態に収録されている。

◆JO1「BE CLASSIC」収録内容

「飛べるから」は2022年3月4日、デビュー2周年記念日にデジタルリリースされ、JO1のデビューからコロナ禍を経て、初の有観客ライブを迎えるまでの2年間に密着したドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」の主題歌として書き下ろされた楽曲。JO1とJAM(ファンネーム)にとって特別な1曲が、当時活動を休止していた金城碧海もボーカルに参加した11人バージョンが収録されている。初回A、B、通常盤、FC限定盤には、JO1のこれまでにリリースされた全88曲の中からファン投票で選ばれた珠玉の楽曲たちが、9曲ずつそれぞれに収録されている。今作のキャチコピーは、“Twist the Classic, We show the next opus.”「既存のクラシックを紡ぎ直して、私たちだけのクラシックを見せてあげる」という意味の言葉で、私たちが探していたロマンとは結局、⼀緒に過ごしてきた時間だったということに気づいたJO1が、最⾼を⽬指し(Go to the TOP)、時間が経ってもその価値が下がらないクラシックになるという意志を表現。2月15日からは、台北公演を皮切りに、北米・アジアを巡るワールドツアー『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’』を開催。4月には“初の東京ドーム公演”など5周年イヤーを彩る予定が⽬白押しとなっている。(modelpress編集部)<初回限定盤A(CD+DVD)>・CD1.BE CLASSIC2.EZPZ3.Hottie with the Hot Tea4.Be There For You5.Bon Voyage6.無限大(INFINITY)20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9.飛べるから10.MONSTAR11.Prologue12.Venus13.僕らの季節14.Born To Be Wild15.Design16.ツカメ〜It’s Coming〜(JO1 ver.)17.Run&Go 18.JOin us!!・DVD 後日発表<初回限定盤B (CD+DVD)>・CD1.BE CLASSIC2.EZPZ3.Hottie with the Hot Tea4.Be There For You5.Bon Voyage6.無限大(INFINITY)20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9.飛べるから10.Dreaming Night11.Blooming Again12.Lemon Candy13.Romance14.ICARUS15.Touch!16.YOLO-konde17.ZERO18.Trigger・DVD 後日発表<通常盤(CD)>・CD1.BE CLASSIC2.EZPZ3.Hottie with the Hot Tea4.Be There For You5.Bon Voyage6.無限大(INFINITY)20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9.飛べるから10.Gradation11.Phobia12.君のまま13.ICY14.Shine A Light15.Aqua16.Get Inside Me17.STAY 18.Happy Merry Christmas(JO1 ver.)<FC限定盤(CD)>※ファンクラブ会員のみ購入可能・CD1.BE CLASSIC2.EZPZ3.Hottie with the Hot Tea4.Be There For You5.Bon Voyage6.無限大(INFINITY)20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9.飛べるから10.Mad In Love11.HAPPY UNBIRTHDAY12.My Friends13.With Us14.流星雨15.Safety Zone16.GO17.NEWSmile18.We Alright・DVD 後日発表【Not Sponsored 記事】