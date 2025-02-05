Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ17Ç¯¡¡ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎÃËÀ»¦³²»ö·ï¡¡°äÂ²¤é¤¬¾ðÊóÄó¶¡µá¤á¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¡¡ÀéÍÕ¡¦»Ô¸¶»Ô
ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤ÇÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤ÏµîÇ¯¤ËÂ³¤¡ÖÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¡×¤ÎÂÐ¾Ý»ö·ï¤Ë»ØÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ»ØÄê¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢°äÂ²¤é¤¬¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï2008Ç¯1·î17Æü¡¢»Ô¸¶»Ô»Ðºê¤ÇÉÔÆ°»º²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Î±ÊÌîÉð¤µ¤ó¡ÊÅö»þ78¡Ë¤¬»öÌ³½ê¤ÇÆ¬¤ä¼ó¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
È¯À¸¤«¤é17Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÎJR»Ð¥±ºê±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°äÂ²¤ä·Ù»¡¤Ê¤É¤ª¤è¤½30¿Í¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤ÏµîÇ¯¤ËÂ³¤¡ÖÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¡×¤ÎÂÐ¾Ý»ö·ï¤Ë»ØÄê¤·¡¢ÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍÎÏ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¼Ô¤ËºÇÂç300Ëü±ß¤ÎÊó¾©¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡Öº³ºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ç¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¾ðÊóÄó¶¡Àè ¡Û
»Ô¸¶·Ù»¡½ð¡¡0436-41-0110