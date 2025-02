No IDとサバが、ジョイントアルバム『From The Private Collection Of Saba And No ID』より、最新コラボレーションシングル「Woes of the World」をリリース。あわせてMVが公開された。

(関連:【映像あり】No ID&サバ、最新コラボレーションシングル「Woes of the World」MV)

本シングルは、穏やかで表情豊かな楽曲。No IDの洗練されたプロダクションが、サバのワーディングを際立たせ、両者によるコラボレーションの威力を知らしめている。クリーンに重ねられたビートに乗せて、サバが深く思いを廻らせながら、<It makes me emotional to know what I know(こんなこと知れば感情的になるさ)>とコーラスで告白する。

アルバム『From The Private Collection Of Saba And No ID』の制作は、2人にとって長く、複雑で、必ずしも直線的には進行しなかった。ミックステープからスタートし、山のようなデモ、数カ月に及ぶ再考を経て、そして白紙に戻したことも。その結果、世代を超え、ラップファンから愛されるアルバムとなったという。技術的な巧みさのみならず、テーマ的にも濃密であり、サバの魂の奥深くに斬り込み、抗えないほどの躍動感を携えている。

今から1年前、2人はプロジェクトを完成させたと考えていたが、サバが叔父を亡くしたことで再考を余儀なくされた。自身の叔父について、サバは「彼は僕をヒップホップに夢中にさせてくれた人」「もう一度、やり直してみようと開眼させられたんだ。長い間必要ではなかった自分との対話も、たくさんしなければならなかった」と語っている。

今回先行リリースされた「Woes of The World」は、先行で公開されていたシングル「Back In Office」や「hue_man Nature」、そして「head.rap」や前シングルの「How To Impress God」に続くものとなっており、これらの楽曲とアルバムは、サバとNo IDの2人が2023年下半期からスタジオに籠り、一から再構築されたものだ。元々描いていた内容よりもニュアンスに富み、広がりのある作品に仕上がっているという。

(文=リアルサウンド編集部)