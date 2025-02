JO1、5周年記念ベストアルバム『BE CLASSIC』収録曲決定！ファン投票1位の「飛べるから」は11人バージョンで収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■すべての形態に、タイトル曲「BE CLASSIC」や、メンバーの川尻蓮、河野純喜、木全翔也が作曲に、JO1メンバー全員が作詞に参加した「Bon Voyage」など新曲6曲を収録!

JO1が、4月2日に発売する5周年記念ベストアルバム『BE CLASSIC』全4形態45曲のトラックリストを公開した。

すべての形態に、本作のタイトル曲でベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングし、“僕たちがやがてクラシックになる”というトップを目指すJO1の意思を表した「BE CLASSIC」や、デビュでメンバーの川尻蓮、河野純喜、木全翔也が作曲に、JO1メンバー全員が作詞に参加した「Bon Voyage」をはじめ、新曲6曲を収録。

今作はファン投票で楽曲を選び、各形態別に収録されるが、2024年リリースした8thシングルのタイトル曲「Love seeker」、9thシングルのタイトル曲「WHERE DO WE GO」に加え、投票で1位だった「飛べるから」の3曲は全形態に収録される。

「飛べるから」は2022年3月4日、デビュー2周年記念日にデジタルリリースされ、JO1のデビューからコロナ禍を経て、初の有観客ライブを迎えるまでの2年間に密着したドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE「未完成」-Go to the TOP-』の主題歌として書き下ろされた楽曲。

JO1とJAM(ファンネーム)にとって特別なこの一曲が、当時活動を休止していた金城碧海もボーカルに参加した11人バージョンで収録される。

そして、初回A、B、通常盤、FC限定盤には、JO1のこれまでにリリースされた全88曲のなかからファン投票で選ばれた珠玉の楽曲が、それぞれ9曲ずつ収録される。

今作のキャチコピーは、“Twist the Classic, We show the next opus.”。

「既存のクラシックを紡ぎ直して、私たちだけのクラシックを見せてあげる」という意味の言葉で、自分たちが探していたロマンとは結局、一緒に過ごしてきた時間だったということに気づいたJO1が、最高を目指し(Go to the TO)、時間が経ってもその価値が下がらないクラシックになるという意志を表現した作品となっている。

その他、アルバム詳細は特設サイトで。

リリース情報

2025.03.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「無限大(INFINITY))2025」

2025.04.02 ON SALE

ALBUM『BE CLASSIC』

