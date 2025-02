「Behind you！」の意味は？「あなたの後ろに」とは訳さない！

果たして、正解は?

正解は「危ない!後ろ!」でした!

後ろからボールが飛んできたときや、後ろになにかぶつかりそうなものがあるときなど、後ろに気をつけなければいけないときに使います。

同じような意味をもつフレーズとして、「Watch out!」もありますよ。

「Hey! Behind you! A wheelchair user is passing by behind you.」

(気をつけて!後ろに車いすに乗った人が通っている!)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。