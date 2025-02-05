ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÌ¼¡ÄKōki¤Îà¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ª¾î¤Á¤ã¤óá¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö»£±Æ¤Ï¥Ñ¥Ñ¡©¡×¡ÖÉã¤ÈÊì¤Î¥¤¥¤¥È¥³¤É¤ê¡×ÃÂÀ¸Æü¤ÎÎ¾¿Æ½ËÊ¡Åê¹Æ¤âÏÃÂê¤Ë
¤¨¡ª»õ¤°¤¤¬¥ì¥â¥ó¤Ë!?
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ(52)¤È²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á(54)¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¤Ë22ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏKōki,¡£¡Öº£Æü¤Ç22ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Âô»³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥ì¥â¥ó¤ò¸ý¤Ë´Þ¤ß¡¢»õ¤Ë¸«¤¿¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Öº£Ç¯¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ËÎ¾¿Æ½ËÊ¡Åê¹Æ
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉã¤ÈÊì¤Î¥¤¥¤¥È¥³¤É¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìËç¡×¡Ö¤¹¤Ç¤ËÈþ¿Í¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿´é¡×¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¥Ñ¥Ñ¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Kōki,¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤È¹©Æ£¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÈëÂ¢¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£