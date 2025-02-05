amazarashi、アニメ『青の祓魔師 終夜篇』OPテーマ「痛覚」MVを公開
amazarashiが、TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』のオープニングテーマとなる「痛覚」のアニメMVを公開した。
◆「痛覚」アニメMV
このMVはTVアニメ『青の祓魔師』の映像を使用し、主人公の奥村燐とその双子の弟・雪男の決別から、燐が過去を知るため時間を遡り、自分たちの出生の秘密に迫るまでのストーリーをamazarashiの歌詞と合わせた形で制作された。
amazarashiは本日2月5日に楽曲「痛覚」を収録した2種類のパッケージをリリース。「痛覚/騒々しい無人」完全生産限定盤では24年11月に行われたアコースティックライブ＜騒々しい無人 2024＞の映像をフルで収録したBlu-rayと、このツアーでしか演奏されなかったアコースティックアレンジされたライブ音源を収録したCDが付属する。
TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』は加藤和恵による人気コミック『青の祓魔師』（集英社「ジャンプSQ.」連載）を原作とするTVアニメで、毎週土曜24:30より放送中。
リリース情報
■「痛覚」
Digital：2025年1月5日 0:00 〜RELEASE.
https://smar.lnk.to/Hf8ZKs
CD：2025年2月5日 RELEASE.
https://smar.lnk.to/Hf8ZKs
■「痛覚/騒々しい無人」完全生産限定盤 2CD＋BD
「騒々しい無人2024」フル収録＋アコースティック音源＋フルカラーブックレット、プレイパス封入]
価格：￥6,000（税抜き） 品番：AICL-4712〜14
Disc1［CD］
1.痛覚
2.生活の果てに音楽が鳴る
3.痛覚 instrumental
Disc2［Blu-ray］
amazarashi Acoustic Live 「騒々しい無人 2024」
1.アンチノミー
2.エンディングテーマ
3.リビングデッド
4.ロストボーイズ
5.ワンルーム叙事詩
6.ジュブナイル
7.そういう人になりたいぜ
8.光、再考
9.令和二年
10.パーフェクトライフ
11.この街で生きている
12.穴を掘っている
13.吐きそうだ
14.まっさら
15.夕立旅立ち
16.どうなったって
Disc3［CD］
1.令和二年
2.パーフェクトライフ
3.この街で生きている
4.穴を掘っている
5.吐きそうだ
6.まっさら
7.夕立旅立ち
■「痛覚」 期間生産限定盤 初回仕様
CD＋BD、初仕様：プレイパス封入
価格：￥1,800（税抜き）品番：AICL-4715〜16
CD
1.痛覚
2.生活の果てに音楽が鳴る
3.痛覚 instrumental
BD
TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』ノンクレジットOP Movie
君のベストライフ MV
＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞
OPEN / START 14:30 / 16:00
《問い合わせ先》クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）
チケット料金：前売 ￥10,100（税込）
座種：全席指定
券種：オフィシャル先行は電子チケット(tixplus)のみ／その他は全プレイガイドにて紙・電子チケット併用
チケット発券日：公演1週間前発券／公演2日前座席表示
枚数制限：1申し込みにつき4枚まで
年齢制限：未就学児童入場不可
公式トレード：各公演発券日より開始
企画／制作：レインボーエンタテインメント／LIFE
TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』
2025年1月4日より、毎週土曜24:30〜放送
・TOKYO MX：1月4日より毎週土曜24:30〜
・BS11：1月4日より毎週土曜24:30〜
・群馬テレビ：1月4日より毎週土曜24:30〜
・とちぎテレビ：1月4日より毎週土曜24:30〜
・東海テレビ：1月4日より毎週土曜26:15〜
・MBS：1月4日より毎週土曜26:38〜
・北海道文化放送：1月7日より毎週火曜25:35〜
・RKB毎日放送：1月7日より毎週火曜25:58〜
配信情報
▼1月4日より毎週土曜25:00〜最速配信
U-NEXT、Hulu、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、アニメ放題
▼1月7日より毎週火曜12:00〜順次配信開始
アニメタイムズ、ABEMA、FOD、DMM TV、バンダイチャンネル、Lemino、Prime Video、Netflix、TVer、MBS動画イズム、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM（見放題）、Pontaパス、milplus見放題パックプライム ほか
スタッフ
原作：加藤和恵（集英社「ジャンプSQ.」連載）
監督：吉田大輔
シリーズ構成：大野敏哉
キャラクターデザイン・総作画監督：大東百合恵
アクション作画監督：平山貴章
美術監督：清水友幸
色彩設計：堀川佳典
CGディレクター：さいとうつかさ
撮影監督：松井伸哉
編集：神宮司由美
音楽：KOHTA YAMAMOTO／澤野弘之
音響監督：若林和弘
音響制作：楽音舎
アニメーションプロデューサー：青木 誠
クリエイティブプロデューサー：三田圭志
アニメーション制作：スタジオヴォルン
主題歌
オープニングテーマ：「痛覚」amazarashi
エンディングテーマ：「オーバーラップ」シユイ
キャスト
奥村 燐：岡本信彦
奥村雪男：福山 潤
メフィスト・フェレス：神谷浩史
藤本獅郎：平田広明
ユリ・エギン：林原めぐみ
サタン：鈴木達央
ルシフェル：内山昂輝
獅郎（少年）：浪川大輔
シェミハザ：中上育実
オセオラ・レッドアーム：乃村健次
ルーシー・陽：斉藤貴美子
ニコラエ・エミネスク：綿貫竜之介
リック・リンカーン：入野自由
ジェニ・カル：広橋 涼
公式サイト
https://ao-ex.com/
公式X（@aoex_anime）
https://x/aoex_anime
推奨ハッシュタグ：#青エク
関連リンク
◆amazarashi＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞特設サイト
◆amazarashi モバイルサイト「APOLOGIES」