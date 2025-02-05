amazarashiが、TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』のオープニングテーマとなる「痛覚」のアニメMVを公開した。このMVはTVアニメ『青の祓魔師』の映像を使用し、主人公の奥村燐とその双子の弟・雪男の決別から、燐が過去を知るため時間を遡り、自分たちの出生の秘密に迫るまでのストーリーをamazarashiの歌詞と合わせた形で制作された。amazarashiは本日2月5日に楽曲「痛覚」を収録した2種類のパッケージをリリース。「痛覚/騒々しい無人」完全生産限定盤では24年11月に行われたアコースティックライブ＜騒々しい無人 2024＞の映像をフルで収録したBlu-rayと、このツアーでしか演奏されなかったアコースティックアレンジされたライブ音源を収録したCDが付属する。

リリース情報

■「痛覚/騒々しい無人」

■「痛覚」

Digital：2025年1月5日 0:00 〜RELEASE.

https://smar.lnk.to/Hf8ZKs

CD：2025年2月5日 RELEASE.

https://smar.lnk.to/Hf8ZKs





■「痛覚/騒々しい無人」完全生産限定盤 2CD＋BD

「騒々しい無人2024」フル収録＋アコースティック音源＋フルカラーブックレット、プレイパス封入]

価格：￥6,000（税抜き） 品番：AICL-4712〜14



Disc1［CD］

1.痛覚

2.生活の果てに音楽が鳴る

3.痛覚 instrumental



Disc2［Blu-ray］

amazarashi Acoustic Live 「騒々しい無人 2024」



1.アンチノミー

2.エンディングテーマ

3.リビングデッド

4.ロストボーイズ

5.ワンルーム叙事詩

6.ジュブナイル

7.そういう人になりたいぜ

8.光、再考

9.令和二年

10.パーフェクトライフ

11.この街で生きている

12.穴を掘っている

13.吐きそうだ

14.まっさら

15.夕立旅立ち

16.どうなったって



Disc3［CD］

1.令和二年

2.パーフェクトライフ

3.この街で生きている

4.穴を掘っている

5.吐きそうだ

6.まっさら

7.夕立旅立ち





■「痛覚」 期間生産限定盤 初回仕様

CD＋BD、初仕様：プレイパス封入

価格：￥1,800（税抜き）品番：AICL-4715〜16



CD

1.痛覚

2.生活の果てに音楽が鳴る

3.痛覚 instrumental



BD

TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』ノンクレジットOP Movie

君のベストライフ MV

■「痛覚/騒々しい無人」■「痛覚」Digital：2025年1月5日 0:00 〜RELEASE.https://smar.lnk.to/Hf8ZKsCD：2025年2月5日 RELEASE.https://smar.lnk.to/Hf8ZKs■「痛覚/騒々しい無人」完全生産限定盤 2CD＋BD「騒々しい無人2024」フル収録＋アコースティック音源＋フルカラーブックレット、プレイパス封入]価格：￥6,000（税抜き） 品番：AICL-4712〜14Disc1［CD］1.痛覚2.生活の果てに音楽が鳴る3.痛覚 instrumentalDisc2［Blu-ray］amazarashi Acoustic Live 「騒々しい無人 2024」1.アンチノミー2.エンディングテーマ3.リビングデッド4.ロストボーイズ5.ワンルーム叙事詩6.ジュブナイル7.そういう人になりたいぜ8.光、再考9.令和二年10.パーフェクトライフ11.この街で生きている12.穴を掘っている13.吐きそうだ14.まっさら15.夕立旅立ち16.どうなったってDisc3［CD］1.令和二年2.パーフェクトライフ3.この街で生きている4.穴を掘っている5.吐きそうだ6.まっさら7.夕立旅立ち■「痛覚」 期間生産限定盤 初回仕様CD＋BD、初仕様：プレイパス封入価格：￥1,800（税抜き）品番：AICL-4715〜16CD1.痛覚2.生活の果てに音楽が鳴る3.痛覚 instrumentalBDTVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』ノンクレジットOP Movie君のベストライフ MV

＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞

2025年4月29日（火・祝）神奈川・横浜アリーナ

OPEN / START 14:30 / 16:00

《問い合わせ先》クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）



チケット料金：前売 ￥10,100（税込）



座種：全席指定

券種：オフィシャル先行は電子チケット(tixplus)のみ／その他は全プレイガイドにて紙・電子チケット併用

チケット発券日：公演1週間前発券／公演2日前座席表示

枚数制限：1申し込みにつき4枚まで

年齢制限：未就学児童入場不可

公式トレード：各公演発券日より開始



企画／制作：レインボーエンタテインメント／LIFE

2025年4月29日（火・祝）神奈川・横浜アリーナOPEN / START 14:30 / 16:00《問い合わせ先》クリエイティブマンプロダクション03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）チケット料金：前売 ￥10,100（税込）座種：全席指定券種：オフィシャル先行は電子チケット(tixplus)のみ／その他は全プレイガイドにて紙・電子チケット併用チケット発券日：公演1週間前発券／公演2日前座席表示枚数制限：1申し込みにつき4枚まで年齢制限：未就学児童入場不可公式トレード：各公演発券日より開始企画／制作：レインボーエンタテインメント／LIFE

TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』

放送情報

2025年1月4日より、毎週土曜24:30〜放送

・TOKYO MX：1月4日より毎週土曜24:30〜

・BS11：1月4日より毎週土曜24:30〜

・群馬テレビ：1月4日より毎週土曜24:30〜

・とちぎテレビ：1月4日より毎週土曜24:30〜

・東海テレビ：1月4日より毎週土曜26:15〜

・MBS：1月4日より毎週土曜26:38〜

・北海道文化放送：1月7日より毎週火曜25:35〜

・RKB毎日放送：1月7日より毎週火曜25:58〜



配信情報

▼1月4日より毎週土曜25:00〜最速配信

U-NEXT、Hulu、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、アニメ放題

▼1月7日より毎週火曜12:00〜順次配信開始

アニメタイムズ、ABEMA、FOD、DMM TV、バンダイチャンネル、Lemino、Prime Video、Netflix、TVer、MBS動画イズム、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM（見放題）、Pontaパス、milplus見放題パックプライム ほか



スタッフ

原作：加藤和恵（集英社「ジャンプSQ.」連載）

監督：吉田大輔

シリーズ構成：大野敏哉

キャラクターデザイン・総作画監督：大東百合恵

アクション作画監督：平山貴章

美術監督：清水友幸

色彩設計：堀川佳典

CGディレクター：さいとうつかさ

撮影監督：松井伸哉

編集：神宮司由美

音楽：KOHTA YAMAMOTO／澤野弘之

音響監督：若林和弘

音響制作：楽音舎

アニメーションプロデューサー：青木 誠

クリエイティブプロデューサー：三田圭志

アニメーション制作：スタジオヴォルン



主題歌

オープニングテーマ：「痛覚」amazarashi

エンディングテーマ：「オーバーラップ」シユイ



キャスト

奥村 燐：岡本信彦

奥村雪男：福山 潤

メフィスト・フェレス：神谷浩史

藤本獅郎：平田広明

ユリ・エギン：林原めぐみ

サタン：鈴木達央

ルシフェル：内山昂輝

獅郎（少年）：浪川大輔

シェミハザ：中上育実

オセオラ・レッドアーム：乃村健次

ルーシー・陽：斉藤貴美子

ニコラエ・エミネスク：綿貫竜之介

リック・リンカーン：入野自由

ジェニ・カル：広橋 涼



公式サイト

https://ao-ex.com/

公式X（@aoex_anime）

https://x/aoex_anime

推奨ハッシュタグ：#青エク

放送情報2025年1月4日より、毎週土曜24:30〜放送・TOKYO MX：1月4日より毎週土曜24:30〜・BS11：1月4日より毎週土曜24:30〜・群馬テレビ：1月4日より毎週土曜24:30〜・とちぎテレビ：1月4日より毎週土曜24:30〜・東海テレビ：1月4日より毎週土曜26:15〜・MBS：1月4日より毎週土曜26:38〜・北海道文化放送：1月7日より毎週火曜25:35〜・RKB毎日放送：1月7日より毎週火曜25:58〜配信情報▼1月4日より毎週土曜25:00〜最速配信U-NEXT、Hulu、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、アニメ放題▼1月7日より毎週火曜12:00〜順次配信開始アニメタイムズ、ABEMA、FOD、DMM TV、バンダイチャンネル、Lemino、Prime Video、Netflix、TVer、MBS動画イズム、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM（見放題）、Pontaパス、milplus見放題パックプライム ほかスタッフ原作：加藤和恵（集英社「ジャンプSQ.」連載）監督：吉田大輔シリーズ構成：大野敏哉キャラクターデザイン・総作画監督：大東百合恵アクション作画監督：平山貴章美術監督：清水友幸色彩設計：堀川佳典CGディレクター：さいとうつかさ撮影監督：松井伸哉編集：神宮司由美音楽：KOHTA YAMAMOTO／澤野弘之音響監督：若林和弘音響制作：楽音舎アニメーションプロデューサー：青木 誠クリエイティブプロデューサー：三田圭志アニメーション制作：スタジオヴォルン主題歌オープニングテーマ：「痛覚」amazarashiエンディングテーマ：「オーバーラップ」シユイキャスト奥村 燐：岡本信彦奥村雪男：福山 潤メフィスト・フェレス：神谷浩史藤本獅郎：平田広明ユリ・エギン：林原めぐみサタン：鈴木達央ルシフェル：内山昂輝獅郎（少年）：浪川大輔シェミハザ：中上育実オセオラ・レッドアーム：乃村健次ルーシー・陽：斉藤貴美子ニコラエ・エミネスク：綿貫竜之介リック・リンカーン：入野自由ジェニ・カル：広橋 涼公式サイトhttps://ao-ex.com/公式X（@aoex_anime）https://x/aoex_anime推奨ハッシュタグ：#青エク

関連リンク

◆amazarashi オフィシャルサイト

◆amazarashi＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞特設サイト

◆amazarashi モバイルサイト「APOLOGIES」

◆amazarashi オフィシャルサイト◆amazarashi＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞特設サイト◆amazarashi モバイルサイト「APOLOGIES」

また、期間生産限定盤「痛覚」ではamazarashiのアートワークを手掛けるYKBXによって描き下ろされたTVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』のアートワークが採用されている。TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』は加藤和恵による人気コミック『青の祓魔師』（集英社「ジャンプSQ.」連載）を原作とするTVアニメで、毎週土曜24:30より放送中。