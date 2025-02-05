東京ディズニーシーでは、2025年4月8日（火）〜6月30日（月）までスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催！

“食で世界を巡る”をテーマに、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる雰囲気の中で食べて飲んで、“食”とともに笑顔あふれる時間を過ごせる食の祭典です。

今回は、リバティ・ランディング・ダイナーで提供される「キャンディースウィートポテトサンデー」を紹介していきます☆

東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル「リバティ・ランディング・ダイナー」キャンディースウィートポテトサンデー

提供期間：2025年4月7日から2025年6月30日

価格：800円

販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「リバティ・ランディング・ダイナー」

今回紹介するのは、「リバティ・ランディング・ダイナー」で提供される「キャンディースウィートポテトサンデー」

黒蜜がかかったわらび餅とまろやかなソフトクリームとザクザクとしたおこしの食感のコントラストがポイント。

仕上げに「ミッキーマウス」の形をしたスウィートポテトをトッピング。

和の食材を存分に楽しめるサンデーです。

ミッキーシェイプのスウィートポテトがかわいい和風のデザート！

東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル「リバティ・ランディング・ダイナー」キャンディースウィートポテトサンデーの紹介でした。

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※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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