VT COSMETICSと初コラボ！DR.HONEY VT Moist Repairが数量限定で新発売
VT COSMETICSとDR.HONEYがコラボレーションし、DR.HONEY VT Moist Repairを2025年3月19日(水)に全国のドラッグストア・バラエティショップ等で数量限定で発売。2月14日(金)よりアインズ&トルペにて先行発売する。
■初コラボ
VT COSMETICS は、大人気韓国コスメブランドであり、日本のCICAコスメブームの立役者だ。
今回は「痛いコスメ」で話題の「リードルS 300」とコラボし、シャンプー、ヘアトリートメント、ヘアオイルの3アイテムを展開。上品で爽やかなシカハーバルの香りがほんのり広がり、贅沢なバスタイムを演出してくれる。
■商品情報
株式会社 H2O
DRハニー VT モイスト リペア ペアセットシャンプー本体1個、ヘアトリートメント本体1個、リードルS 300 2ステップマスク１枚入り\2,900(税抜)／\3,190(税込) 340mL＋340g＋(1.5g＋25g)
DRハニー VT モイスト リペア ヘアオイル\1,450(税抜)／\1,595(税込) 100mL