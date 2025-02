セレクトショップ「Green Parks(グリーン パークス)」より、時代を超えて愛され続けるディズニー・アニメーション映画『ピノキオ』をテーマにしたオリジナルアイテムが登場! おしゃれでキュートなラインナップをご紹介します♪1940年公開のディズニー・アニメーション映画『ピノキオ』は、ゼペットが、星に願いながら「自分の子供になりますように」と丹精込めて作った木の人形・ピノキオに魔法使いのブルー・フェアリーが、「勇気を持って正直で優しい性格になれば人間になれる」と希望を授けた物語。劇中に使用される『星に願いを(When You Wish Upon a Star)』は、歌曲賞や、偉大な歌100選など様々な賞に輝き、今日でも世界中で愛され続ける名曲として、人々の深層に残っている。

そんな『ピノキオ』が今年85周年を迎えることをお祝いしたオリジナルコレクションが登場! トップスやバッグなどの全6型が、2月5日(水)より全国のGreen Parks店舗にて順次展開される。『ピノキオ』のオリジナルコレクションは、まるでウソを隠しているかのようにとぼけた表情がポイントの「裏毛プルオーバー」や、純粋で無邪気なピノキオがフロントに刺繍された「巾着バッグ」など、表情豊かなピノキオがとってもキュート♪また、飼い猫のフィガロや金魚のクレオがあしらわれた「バックプリントTシャツ」、ヴィランズのファウルフェローとギデオンがポイントになっている「裏毛プルオーバー」なども用意されていて、サブキャラクターのファンも見逃せないラインナップとなっている。大好きな『ピノキオ』の世界観を日常でも感じてみて♪(C)Disney