ºÇ¶¯´¨ÇÈ¤âÌµÅ¨¡ª¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÇÇã¤¨¤ë¾×·â¥³¥¹¥Ñ¤ÎËÉ´¨¥Ö¥ë¥¾¥ó4Áª¡£
º£µ¨¤ÎºÇ¶¯´¨ÇÈ¤¬ÅþÍè¤·¡¢ËèÆü¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯´¨¤¤Åß¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÎËÉ´¨¥Ö¥ë¥¾¥ó¡£
Åß¤Ë´ò¤·¤¤ÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Þ¤Ç»ý¤Ä¡¢¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¹¤®...Çã¤Ã¤ÆÂ»¤Ê¤·¡ª
¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ËÉÉ÷Ùû¿å¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥¦¥¿¡¼¡Ê3500±ß¡Ë
¹âÙû¿å¡¢Ãæ¤ï¤¿Æþ¤ê¡¢ËÉÉ÷¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¡ÊWORKMAN eco¡Ë¤Þ¤Ç¡¢´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡£ÃÈ¤«¤¯¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ÎÅß°ìËç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ»¤Ê¤·¤Î°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ï¡¢¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¤³¤ì°ìËç¤Ç½½Ê¬¤«¤â......¡ª
¡¦Î¢¥¢¥ë¥ßMA-1¥¿¥¤¥×¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡Ê2900±ß¡Ë
ÊÝ²¹¡¢Ãæ¤ï¤¿Æþ¤ê¡¢Âµ¡¦¿þ¥ê¥Ö¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢MA-1¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥ß¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÎ¢ÃÏ¤ÇÃÈ¤«¤¯¡¢Âµ¤ä¿þ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎäµ¤¤âËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤¬¡¢¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Ùû¿å¥Õ¥§¥¤¥¯¥¦¡¼¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê2900±ß¡Ë
¾å¼Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ùû¿å¤ÈÊÝ²¹¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿Í¥¤ì¤â¤Î¡£ÇØÃæÉôÊ¬¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥ß¥×¥ê¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê·Á¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤µ¤â¡ý¡£
¶ß¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤äÂç¤¤á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â´¶¤¸¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤¦ËÉ´¨Ãå¤òÃµ¤¹¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÚWEB¸ÂÄê¡Û¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ËÉ¿åËÉ´¨¥ì¥¤¥ó¥¹¡¼¥Ä¡Ê4900±ß¡Ë
´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤à¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¤ï¤¿Æþ¤ê¡¢ËÉ¿å¡¢100000mm¤ÎÂÑ¿å°µ¡¢8000g/Ö/24h¤ÎÆ©¼¾ÅÙ¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥ì¥¤¥ó¥¹¡¼¥Ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»ë³¦¤ò¹¤¯ÊÝ¤Æ¤ë¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
¾åÃå¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤â¤Ë¡¢ÃåÍÑ»þ¤Î²÷Å¬¤µ¤äÃåÃ¦¤Î³Ú¤µ¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤´¤È¤Îºß¸Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Çä¤êÀÚ¤ì¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô
Written by: ÇßÃ«¤ê¤Ê