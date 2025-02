東京ディズニーランドにて、2025年4月8日(火)から6月30日(月)まで開催される「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」

東京ディズニーランドホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、シャーウッドガーデン・レストランにて提供される「“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」ブッフェを紹介します☆

東京ディズニーランドホテル/シャーウッドガーデン・レストラン「“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」ブッフェ

価格:

11:30〜大人(平日) 5,800円/(土日祝)6,300円中人(7〜12才)全日 4,000円小人(4〜6才)全日 2,800円16:30〜大人(平日)6,600円/(土日祝)7,100円中人(7〜12才)全日 4,300円小人(4〜6才)全日 3,100円

※3才以下は無料です。

※2025年4月28日(月)、4月30日(水)、5月1日(木)、5月2日(金)は、土日祝日料金となります。

提供期間:2025年4月1日(火)〜6月30日(月)

東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」に“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”の世界観が楽しめるブッフェが登場。

「ドナルドダック」が夢に描いたユニークでハチャメチャな世界をイメージしたスペシャルメニューが多数展開されます。

ブッフェには有頂天な「ドナルドダック」やダックシティに新たに登場した「クワッキーダック」をあしらったスイーツやベーカリーなどがラインナップ。

「ドナルドダック」の帽子をイメージしたフードなど、様々なメニューが好きなだけ味わえます☆

キング・オブ・スーパースターになった「ドナルドダック」をイメージしながら、シェフが趣向を凝らした多彩なメニューが味わえるブッフェ。

東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」にて2025年4月1日より提供される「“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」ブッフェの紹介でした☆

※写真はイメージです

※ご利用時間は120分といたします。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の30分後までです。

※17:00よりメニュー内容が一部変更となります。

