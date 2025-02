ミュウミュウが伊勢丹新宿店と阪急うめだ本店でポップアップを開催。2025年春夏コレクションの新作が一堂に

ミュウミュウは、伊勢丹新宿店と阪急うめだ本店で、2025年春夏コレクションの新作を取りそろえたポップアップストア「Miu Miu Gymnasium(ミュウミュウ ジムナジウム)」をオープンします。Courtesy of Miu Miuスポーツウエアからインスパイアされた2025年春夏コレクションより、ユニークでエレガントなワードローブをそろえた「Miu Miu Gymnasium」。テクニカルシルクのシグネチャーブルゾン、キッドモヘアのジャケット、パンツ、スカート、ショートパンツ、コットンシルクのアクティブニットウエアやポロシャツなどを、ボルドー、ホワイト、ネイビー、ブラウン、グレーを基調としたカラーパレットで展開し、オーバーサイズやクロップド丈のコントラストが美しい、ミュウミュウを象徴するスタイルがそろいます。

Courtesy of Miu Miu「ワンダー」、「アルカディ」、「ボー」などのアイコンバッグからは、スムースレザーやマテラッセレザーにホワイトのパイピングを合わせたデザインやウーブンレザーの新作がラインアップ。ランウェイに登場したバックパックが伊勢丹新宿店にて先行発売されるほか、よりフォーマルなレザーで再解釈されたポケットバッグや、アーカイブスタイルをモダンにアップデートした「アバンチュール」の新型ホーボーバッグ、軽量でクリーンなトートバッグシーリーズ「アイビー」よりパッチワークデザインもそろいます。Courtesy of Miu Miu足元を彩るのは、スポーティなコーディネートに欠かせないバリエーション豊富なスニーカー。ブランドが誕生した90年代に着想を得た「タイヤ」、ミニマルなシルエットが特徴的な「プリューム」のほか、ランウェイで発表されたレトロなラインが印象的な新作「ジムナジウム」からは、バレリーナやサンダルに加え、同ポップアップストア限定商品のボクサーブーツが登場します。Courtesy of Miu Miu伊勢丹新宿店本館2階 婦人靴<ミュウミュウ>と阪急うめだ本店では、購入したスニーカーをカスタマイズすることができるミュウミュウ カスタム スタジオもオープン。遊び心溢れるチャームやシューレースがバリエーション豊富にそろい、ユニークな体験が楽しめます。Courtesy of Miu Miu「Miu Miu Gymnasium」ポップアップストア・伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ・伊勢丹新宿店 本館2階 婦人靴<ミュウミュウ>期間:2025年2月5日(水)から2月11日(火)・阪急うめだ本店1階 コトコトステージ 11期間:2025年2月26日(水)から3月4日(火)#MiuMiu#MiuMiuGymnasiumお問い合わせ:ミュウミュウ クライアントサービスTel: 0120.451.993