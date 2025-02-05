Ãæ³ØÀ¸¤¬À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë·úÀß¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÆÃÊÌ¼ø¶È¤¬¶âÂô»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÆÃÊÌ¼ø¶È¤Ï¶âÂô·úÀß¶È¶¨²ñ¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë·úÀß¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

5Æü¤ÏÄ¹Ä®Ãæ³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸¡¢¤ª¤è¤½130¿Í¤¬»²²Ã¤·¶¨²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é·úÀß¤ÈÅÚÌÚ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¶âÂô»ÔÆî¿¹ËÜÄ®¤Î¶âÂô¸þÍÛ¹â¹»¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¹©»ö¤¬¿Ê¤à¤¤¤·¤«¤ïÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î·úÀß¸½¾ì¤È¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç»Å»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥¤¥º¡Ö¤¤¤·¤«¤ïÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¹©»ö¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¿¦¿Í¤Î±ä¤Ù¿Í¿ô¤Ï¡©¡×

¤Þ¤¿¸½¾ì¤«¤é¤Ï¹©»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤â½ÐÂê¡£

¤¤¤·¤«¤ïÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¹©»ö¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿¦¿Í¤Î±ä¤Ù¿Í¿ô¤Ï¡©

­¡1Ëü4800¿Í­¢3Ëü6200¿Í­£4Ëü5700¿Í

¡ÖÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦3ÈÖ¡×

»²²Ã¤·¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ö½÷À­¤¬(¹©»ö¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë)¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¶½Ì£¤¬¤ï¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡×

¶âÂô·úÀß¶È¶¨²ñ¤Ç¤Ï·úÀß¶È¤Î»Å»ö¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¾­Íè¡¢¿¦¶È¤òÁª¤ÖÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£