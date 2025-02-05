¡Úµð¿Í¡Û¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¡Ö²æ¡¹¤Ïµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ£±±ß¤ÎÉÙ¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¼«³Ð¤ÈÀ®Ä¹µá¤á¤ë
¡¡µð¿Í¡¦¶ðÅÄÆÁ¹£³·³´ÆÆÄ¤¬£µÆü¡¢µÜºê¡¦ÅÔ¾ë¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£±¥¯¡¼¥ë¤òÁí³ç¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï±«¡¢¥¯¡¼¥ë½ªÈ×¤Ï¶Ë´¨¤ÈÅ·¸õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿£µÆü´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¸Ä¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡Ê£±·³¤Ø¤Î¡ËÈô¤Óµé¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ç½¢Ç¤£´Ç¯ÌÜ¡££³·³¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ïµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ£±±ß¤ÎÉÙ¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ÐÈñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£¤Þ¤À°éÀ®Áª¼ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï£Î£Ð£Â¤Î¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¼«³Ð¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯ÉÙ¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¬ºÇÂç¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤·¡¢²æ¡¹¤¬°ìÈÖ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£