「仮面ライダーガヴ」より「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴラム プリンカスタム」が商品化決定。近日予約開始予定
【S.H.Figuarts 仮面ライダーヴラム プリンカスタム】
近日予約開始
近日予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴラム プリンカスタム」の商品化を2月5日に発表した。また、通販サイト「プレミアムバンダイ」内の魂ウェブ商店にて近日予約受付を開始する。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーガヴ」に登場する3人目の仮面ライダー「仮面ライダーヴラム プリンカスタム」をアクションフィギュア化したもの。
プリンモチーフのデザインやベルトの「ヴラスタムギア」などが再現されている。
また、2月5日より開催のイベント「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2025」にてデコマスの展示も実施されている。
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あいつも、仮面ライダー！？
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『#仮面ライダーガヴ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴラム プリンカスタム」の商品化決定！
#魂ウェブ商店 にて近日予約開始予定！
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「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴラム プリンカスタム」は、本日開催されている「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2025」にて最速展示中👀#仮面ライダーガヴ #t_shf pic.twitter.com/iurrLFXOBF- 魂ネイションズ公式 (@t_features) February 5, 2025
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