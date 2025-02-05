【S.H.Figuarts 仮面ライダーヴラム プリンカスタム】
近日予約開始

　BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴラム プリンカスタム」の商品化を2月5日に発表した。また、通販サイト「プレミアムバンダイ」内の魂ウェブ商店にて近日予約受付を開始する。

　本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーガヴ」に登場する3人目の仮面ライダー「仮面ライダーヴラム プリンカスタム」をアクションフィギュア化したもの。

　プリンモチーフのデザインやベルトの「ヴラスタムギア」などが再現されている。

　また、2月5日より開催のイベント「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2025」にてデコマスの展示も実施されている。

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