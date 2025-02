1日、ロックバンドのthe pillows(ザ・ピロウズ)が公式Xで解散を発表。音楽業界を超えて様々なジャンルの著名人などから惜しむ声や感謝が多数投稿された。

わさお(手前)と(左から)佐藤シンイチロウ、山中さわお、真鍋吉明(X@WASAO_officialより)

メンバーの山中さわお、真鍋吉明と同じく北海道出身のロックバンド怒髪天・増子直純は「決断」と題して自身のブログを更新。「何年何年も苦悩した末の答えだもんな。何度も話を聞いたし、俺らしくもない妥協案まで提案したりもした。でもバンドなんて我慢して続けるもんじゃないし続かないよな。人間なんだから」と相談を受けていたことを明かし「まぁ正直めちゃくちゃ寂しいけどさ…受け止めてやるしかねぇもんな」と心境をつづった。

また、氣志團の綾小路翔、キュウソネコカミのヨコタシンノスケや、ドラマチックアラスカのヒジカタナオト、劇作家・音楽家・演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチなど音楽業界内から惜しむ声が続々と投稿された。

俳優の神尾楓珠は「ピロウズ解散びっくり、、でも、素敵な楽曲の数々はずっと心に残り続けます!」と投稿。オクイシュージや、岡田義徳も感謝を伝えると、「ブサかわ犬」として全国的に有名になった秋田犬「わさお」の公式アカウントもわさおとメンバーの4ショットに「Thank you, my twilight」とコメントを添えた。

the pillows の楽曲を多数使用したアニメ「フリクリ」の「FLCL Reanimated」公式アカウントは「Thank you for the memories, it's been an amazing ride(思い出をありがとう、素晴らしい旅でした)」とコメントしている。

the pillowsは1989年に結成、91年にメジャーデビュー。国内だけでなく海外でも多数のファンに支持されており、結成15年となる04年に発売されたトリビュートアルバム「SYNCHRONIZED ROCKERS」にはMr.Children、BUMP OF CHICKEN、ストレイテナーをはじめとした国内の有名バンドらが参加。19年には30周年記念ライブ「LOSTMAN GO TO YOKOHAMA ARENA」を横浜アリーナにて開催していた。