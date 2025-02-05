£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Îà¤È¤Ð¤Ã¤Á¤êÁûÆ°á¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤À¤¾¡¢ÆüËÜ¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÁûÆ°¤ÇàÍ¾ÇÈá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæµï»á¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ÄáÉÓ¤Ï¡¢Àè·î£²£µÆü¤Î½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¤Ç£²£°£²£³Ç¯£µ·î¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤Î¼«Âð¤ÇÆ±»á¤ä¥Ò¥í¥ß¡¢½÷À£Ø»Ò¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô£Á»á¡¢Æ±¶É¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é£±£°¿Í¤Û¤É¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæµï»á¤Ï¤³¤ÎÍâ·î¡¢£Ø»Ò¤µ¤ó¤È¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤¬ÍýÍ³¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²óÅ¾¤º¤·¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡õ¥¦¥§¥Ö£Ã£Í¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄáÉÓ¤¬½Ð±é¤¹¤ë£Ã£Í¤ä¼Ì¿¿¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë°ìÉôÈÖÁÈ¤Þ¤ÇÊüÁ÷µÙ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄáÉÓ¤Ï£²Æü¿¼Ìë¤Ë£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡¡ÆüÍËÆü¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£°ÕÌ£¿¼¤ËàÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¡¢¤È¤Ð¤Ã¤Á¤êá¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¥È¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿©»ö²ñ¤â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤È£Ø¤ÇÅê¹Æ¤·¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤À¤¾¡¢ÆüËÜ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£