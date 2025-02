話題の新店16軒をまとめて紹介！ グルメバーガーの新店から、「中華そば しば田」「d’une rarete」の移転オープンまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. apple Burger(東京・本郷三丁目)

2024年11月、本郷三丁目駅から徒歩4分ほどの場所に、おしゃれなグルメバーガー店「apple Burger」がオープンしました。

apple Burger 出典:ゆっきょしさん

2. 浅草 更科天狐(東京・浅草)

<店舗情報>◆apple Burger住所 : 東京都文京区本郷3-27-2 興正ビル 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

グルメタウン・浅草に、2025年1月、“食べると勝手にととのうそば屋”がコンセプトの新店「浅草 更科天狐」がオープンしました。

浅草 更科天狐 写真:お店から

3. 銀座天の(東京・銀座)

<店舗情報>◆浅草 更科天狐住所 : 東京都台東区浅草2-7-25TEL : 050-5595-5483

2024年12月、銀座駅から徒歩約2分というアクセスの良い場所に「銀座うち山」の姉妹店となる、うち山名物の鯛茶漬けをメインで楽しめる「銀座天の」がオープンしました。

銀座天の 出典:Mikamaruさん

4. 麺や晴心(東京・落合)

<店舗情報>◆銀座天の住所 : 東京都中央区銀座3-7-13 成田屋ビル 3FTEL : 080-2957-6222

2024年11月、落合駅から徒歩1分ほどの場所にもちもち食感の手揉み麺が味わえる「麺や晴心」がオープンしました。店主の高野将弘氏は、煮干しラーメンの名店「亀戸煮干中華蕎麦 つきひ」や「北千住煮干中華蕎麦 かれん」で店長を務めた実力派です。

麺や晴心 出典:Osスイーツさん

5. タイ食堂 バンガオ(東京・月島)

<店舗情報>◆麺や晴心住所 : 東京都中野区東中野4-30-16 ライオンズマンション中野東 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年10月、月島駅から徒歩3分ほどの場所に、気軽にタイ料理を楽しめる隠れ家食堂「タイ食堂 バンガオ」がオープンしました。同じく月島にある“新しい中華”と“自然派ワイン”のマリアージュを楽しめると人気の中華バル「hugan」の姉妹店となります。

タイ食堂 バンガオ 写真:お店から

6. 浜町 えぐち(東京・水天宮前)

<店舗情報>◆タイ食堂 バンガオ住所 : 東京都中央区月島1-26-9TEL : 050-5595-6325

2024年9月、水天宮前駅から徒歩約5分のところに、寿司屋「浜町 えぐち」がオープンしました。日本橋浜町のまちづくりの一環として、築58年の木造古民家をリノベーションした雰囲気のある新店です。

浜町 えぐち 写真:お店から

7. 天ぷらバル 天むす 銀座 たけぞう(東京・新富町)

<店舗情報>◆浜町 えぐち住所 : 東京都中央区日本橋浜町3-26-11TEL : 050-5594-5392

2024年6月、新富町駅から徒歩3分ほどの場所に、上質な天ぷらをカジュアルに楽しめる「天ぷらバル 天むす 銀座 たけぞう」がオープンしました。同店は新橋の人気天ぷら店「銀座天ぷらよしたけ」の姉妹店です。

天ぷらバル 天むす 銀座 たけぞう 写真:お店から

8. hakubi(京都・祇園四条)

<店舗情報>◆天ぷらバル 天むす 銀座 たけぞう住所 : 東京都中央区銀座2-16-7 松竹ビル 1FTEL : 03-6278-7719

2024年11月、京都・祇園四条に「hakubi(ハクビ)」がオープンしました。古民家をリノベーションした和の風情あふれる空間で、京都産などの厳選した食材を使った、全25皿からなる少量多皿の中華料理コースが楽しめるレストランです。

hakubi 写真:お店から

9. 鳥料理 ぼたん(東京・新日本橋)

<店舗情報>◆hakubi住所 : 京都府京都市東山区清井町481‐1TEL : 050-5594-9355

2024年11月、新日本橋駅や神田駅から徒歩約3〜4分の場所に、鳥料理専門店「鳥料理 ぼたん」がオープンしました。

鳥料理 ぼたん 写真:お店から

10. 中華そば しば田(東京・狛江)

<店舗情報>◆鳥料理 ぼたん住所 : 東京都千代田区鍛冶町1-9-19 GEMS新日本橋 3FTEL : 050-5594-8677

2024年9月、狛江駅から徒歩1分ほどの場所に淡麗ラーメンの名店「中華そば しば田」が移転オープンしました。

中華そば しば田 出典:maumausevenさん

11. 神田きくかわ 第一ホテル東京店(東京・内幸町)

<店舗情報>◆中華そば しば田住所 : 東京都狛江市元和泉1-8-12TEL : 03-5761-9048

2024年12月、日比谷駅と新橋駅からそれぞれ徒歩約2分、内幸町駅から徒歩約3分の場所にある「第一ホテル東京」内に、老舗の江戸前うなぎ店「神田きくかわ 第一ホテル東京店」がオープンしました。

神田きくかわ 第一ホテル東京店 写真:お店から

12. d’une rarete(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆神田きくかわ 第一ホテル東京店住所 : 東京都港区新橋1-2-6 第一ホテル東京 B1FTEL : 050-5595-1848

2024年12月、表参道骨董通りで多くのパン好きから愛されていた「d’une rarete」が、麻布十番駅から徒歩4分ほどの場所に移転オープンしました。

d’une rarete 写真:お店から

13. BISTRO H(東京・西荻窪)

<店舗情報>◆d'une rarete住所 : 東京都港区南麻布1-5-6TEL : 050-5595-2021

2025年1月、西荻窪駅から徒歩約2分のところに「BISTRO H」がオープンしました。

BISTRO H 写真:お店から

14. feuquiage 仙川店(東京・仙川)

<店舗情報>◆BISTRO H住所 : 東京都杉並区西荻北3-31-16 川端ビル 1FTEL : 050-5595-5385

2024年12月、仙川駅から徒歩5分ほどの場所に、良質の素材を使ってシンプルに作る焼き菓子を販売する「feuquiage 仙川店」がオープンしました。

feuquiage 仙川店 写真:お店から

15. スタンド 流転(大阪・天満)

<店舗情報>◆feuquiage 仙川店住所 : 東京都調布市仙川町1-3-32TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年10月、天満駅と天神橋筋六丁目駅の真ん中、それぞれ徒歩約5分のところに、立ち飲み酒場「スタンド 流転」がオープンしました。

スタンド 流転 写真:お店から

16. Yd’or(東京・代官山)

<店舗情報>◆スタンド 流転住所 : 大阪府大阪市北区浪花町3-6TEL : 050-5595-2669

2024年8月、代官山駅から6分ほどの場所に独創的なフレンチを楽しめる「Yd’or(イドル)」がオープンしました。

Yd’or 出典:みすきすさん

<店舗情報>◆Yd'or住所 : 東京都渋谷区猿楽町3-9 アヴェニューサイド代官山1 2FTEL : 03-6768-9446

