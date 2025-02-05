¹ñÌ±Ì±¼ç¡Ö¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ30¡ó¤Ë¡×SNS¾å¤Ç¡ÖÁýÀÇ¡×È¿È¯¹¤¬¤ë¡¡´´Éô¤Ï²Ð¾Ã¤·¤ËÌöµ¯
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬µîÇ¯Ëö¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡Ö¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ30%¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÁýÀÇ¤È¤ÎÈ¿È¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÅÞ´´Éô¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È²Ð¾Ã¤·¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼è°ú¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤ÇÆÀ¤¿½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡ÖÀÇÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡×¤È¤·¤Æ12·î¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿À¯ºö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÊ¬Î¥²ÝÀÇ¤ò30¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢Áí¹ç²ÝÀÇ¤ÈÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Î¸øÌó¤Ç¤â¡Ö³Êº¹À§Àµ¤Î¤¿¤áÉÙÍµÁØ¤ä¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤«¤é¤Î²ÝÀÇ¶¯²½¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìò¿¦Ää»ßÃæ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ÅÞ¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤áÆâÍÆ¤òÇ§¼±¤»¤º¤ËSNS¾å¤ÇÈ¿ÏÀ¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢30¡ó¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤òÁýÀÇ¤¹¤ë¤Ê¤é»Ù»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸ÅÀîÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï5Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶ÌÌÚ»á¤â¡Ö30¡ó²ÝÀÇ¤¬¸øÌó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÅÞÆâ¤ÇµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¯ºö¤Îµ°Æ»½¤Àµ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¾åÅÄ,
ºßÂð°åÎÅ,
Ë¡Í×,
»ûÅÄ²°,
Ê©ÃÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Áòµ·