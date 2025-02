じんが、2月19日にリリースする3rdフルアルバム『BLUE BACK』のジャケット画像を公開した。また、アルバムに収録される各楽曲のアルバムライナーノーツも公開となった。ジャケットイラストは、アルバムに収録される「Summering」のミュージックビデオを手がけたクリエイターのしづが担当している。音楽のみならず、心を打つ作品と出会った瞬間の衝撃と、他人の創作に打ちのめされるような葛藤を切り取ったデザインとなっているという。

本アルバムは、じんがボーカロイドを起用したフルアルバムとしては約12年ぶりとなる最新作となり、スマートフォン向けゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の3周年アニバーサリーソング「NEO」や、アニメ映画『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』に提供された「Worlders」に加え、様々なアーティストへ提供した「未だ、青い」「Newton」「ステラ」などをセルフカバーとして収録した全11曲を収録している。初回限定盤のみ、まらしぃのピアノとじんのアコースティックギターによって新録された「Summering」「ステラ」「Worlders」「NEO」4曲のアコースティック・ヴァージョンが収録される予定だ。◆ ◆ ◆◾️じんによるアルバムライナーノーツ01. NEO「不完全な青さ」をテーマに制作した一曲。失敗ばかりの自分たちは、ずっと何かが欠けている。故に生まれる「音楽」への願いを綴った、パワーナンバー。ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」の三周年アニバーサリーソング。02. 未だ、青い(BLUE BACK Ver.)「美しい青さ」をテーマに制作された一曲。波に反射する光の輝きが、未熟な自分を美しく映し出す。憧れに手を伸ばし、駆け出していく、軽快なサウンドが魅力の楽曲。03. Summering「失った青さ」をテーマに制作された一曲。かつて愛した宝物を、気づけば置き去りにして生きている。大人になるに連れ「普通」になっていく自らへの「怖ろしさ」を認めたロックナンバー。MVは、人気クリエイターしづが担当。04. ヘンシン「無邪気な青さ」をテーマに制作された一曲。正義とは何か、悪とは何か、分別の着かない無邪気な心に潜む「危険」を、往年の特撮ヒーロー作品を彷彿とさせる歌詞感で打ち出した、アグレッシブなナンバー。MVは人気楽曲「後日譚」でもタッグを組んだINPINEが担当。05. イライラしている!「暴れ出す青さ」をテーマに制作された一曲。現代を生きる人々の胸に潜む「怒り」を、シニカルに描き上げる軽妙なワードチョイスは必聴。パワフルなサウンドが売りの、本作でも特にダンサブルなキラーチューン。06. しゃべくりカタブラ「止められない青さ」をテーマに制作された一曲。気の置けない誰かとのトークセッション。お互いに無防備を共有し合う「魔法的な中毒性」を、ハイテンションに描いた一作。マシンガントークを彷彿とさせるバックミュージックの掛け合いにも注目。07. シーナ「非合理的な青さ」をテーマに制作された一曲。傷つくと分かっていても切り捨てることができない「依存愛」を、ダウナーなサウンドカラーで演出するメロウチューン。08. Newton(BLUE BACK Ver.)「相反する青さ」をテーマに制作された一曲。「好き」なのに「嫌い」。「知られたくない」のに「わかって欲しい」。人の心に宿る、摩訶不思議な矛盾を、真っ向から描き上げたナンバー。星街すいせいさんへの提供楽曲を、バラードアレンジにして収録。09. ステラ(BLUE BACK Ver.)「無謀な青さ」をテーマに制作された一曲。文学作品「よだかの星」にインスパイアされ、書き上げられたロックナンバー。夜空を駆ける一筋の「無謀な輝き」を、繊細な歌詞とバンドアンサンブルが勇猛に描き上げる。数多のシンガーにカバーされた、本作でも屈指の人気ナンバー。10. Worlders(BLUE BACK Ver.)「すぐ傍に在る青さ」をテーマに制作された一曲。一人、歩んでいく人生の中で、ふと口をついて出たフレーズは、何の曲だったか。気づくと自らの中に宿っていた、音楽の持つ「普遍的な力」を、壮大に歌い上げたナンバー。アレンジメントとミックスは人気トラックメーカー、TeddyLoidさんが担当。映画「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」への提供曲。11. BLUE BACK「消えない青さ」をテーマに制作された一曲。誰しもが胸に秘める「忘れたい過去」や「後悔」を肯定する、真っすぐなサウンドとリリックが特徴のキラーチューン。アルバムの最後を締めくくる、ハイボルテージな表題作品。◆ ◆ ◆なお先日、アルバムのリード曲となる「Worlders(BLUE BACK Ver.)」がデジタルリリースと同時にミュージックビデオの公開、さらにアニメ映画『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』のエンディング主題歌「Worlders」のミュージックビデオも公開されているので、是非チェックしていただきたい。

映画情報



『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie/・公開日:2025年1月17日(金)・イントロダクション原作は、音楽を中心としたサブカルチャーが盛んな街「シブヤ」と、人々の“本当の想い”が映し出された不思議な空間「セカイ」を舞台に、少年少女の“本当の想い”そして「自分の歌」を見つける物語を描き、「初音ミク」たちバーチャル・シンガーたちも登場し、幅広い層から支持されるアプリゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(通称:「プロセカ」)。本作では、ゲームには登場していない新しい「初音ミク」が、「プロセカ」のキャラクター達と出会い、成長していく姿を、アニメーションスタジオP.A.WORKSにより完全オリジナルストーリーとして描かれます。・あらすじ「キミのことを、教えて。そうすれば、歌がわかるのかもしれない」CDショップで聴いたことのないミクの歌を耳にした星乃一歌。彼女はモニターに、見たことのない姿の”初音ミク”を見つけ、「ミク!?」と思わず声に出す。その声に驚いたミクは、一歌と目が合ったものの、ほどなくして消えてしまう。後日、路上ライブを終えた一歌のスマホに、以前見かけたミクが姿を現す。寂しそうに俯くミクに、一歌はそっと話を聞いてみると、“想いの持ち主”たちに歌を届けたいのだが、いくら歌っても、その歌が届かないという。ライブで多くの人の心に歌を届ける一歌の姿を見て、彼女のことを知れば自分も“想いの持ち主”たちに歌を届けることが出来るのではと考えたミクは、一歌のもとにやってきたのだった。ミクの願いに「私でよければ」と微笑みながら一歌は答え、初音ミクと少年少女たちの新たな物語が始まる―・STAFF原作:セガ / Colorful Palette / クリプトン・フューチャー・メディア監督:畑 博之脚本:米内山 陽子キャラクターデザイン/総作画監督:秋山 有希サブキャラクターデザイン/総作画監督:辻 雅俊プロップ設定:牧野 博美美術監督:鈴木 くるみ美術設定:塩澤 良憲撮影監督:岩井 和也色彩設計:手嶋 明美CGIディレクター :小川 喬右、鈴木 晴輝編集:郄橋 歩音響監督:明田川 仁音響効果:上野 励音響制作:マジックカプセル音楽:宝野 聡史アニメーション制作:P.A.WORKS配給:松竹製作幹事:サイバーエージェント・CAST初音ミク:ORIGINAL CV BY 藤田 咲鏡音リン・鏡音レン:ORIGINAL CV BY 下田 麻美巡音ルカ:ORIGINAL CV BY 浅川 悠MEIKO:ORIGINAL CV BY 拝郷 メイコKAITO:ORIGINAL CV BY 風雅 なおと星乃 一歌:野口 瑠璃子天馬 咲希:礒部 花凜望月 穂波:上田 麗奈日野森 志歩:中島 由貴花里 みのり:小倉 唯桐谷 遥:吉岡 茉祐桃井 愛莉:降幡 愛日野森 雫:本泉 莉奈小豆沢 こはね:秋奈白石 杏:鷲見 友美ジェナ東雲 彰人:今井 文也青柳 冬弥:伊東 健人天馬 司:廣瀬 大介鳳 えむ:木野 日菜草薙 寧々:Machico神代 類:土岐 隼一宵崎 奏:楠木 ともり朝比奈 まふゆ:田辺 留依東雲 絵名:鈴木 みのり暁山 瑞希:佐藤 日向・公式サイト:https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie・公式X:https://x.com/pjsekai_movie