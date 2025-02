男性のアンチエイジング！ユナイテッドクリニックグループ「低容量タダラフィル」導入

ユナイテッドクリニックグループは、2025年1月12日よりアンチエイジングを目的とした低容量タダラフィルの導入を開始しました。

ユナイテッドクリニックグループは、2025年1月12日よりアンチエイジングを目的とした低容量タダラフィルの導入を開始。

■低容量タダラフィルの服用によるアンチエイジング

タダラフィルはED治療薬として広く知られている薬ですが、近年はアンチエイジング効果も注目されています。

タダラフィルには血管内皮細胞機能を改善し、血管を若返らせる効果があるとされています。

具体的に注目されているのは、以下のような効果です。

・全身の老化防止

・健康の増進および心血管リスクの低減

・テストステロン(やる気、集中力、記憶力、性欲などに関係する男性ホルモン)の増加

・血糖コントロールの改善

・血管性認知症の改善

・前立腺肥大、排尿障害の改善

実際、心血管系リスクのある男性がタダラフィル20mgを4週間継続摂取したところ、血管内皮細胞の機能を評価する血流依存性血管拡張反応が有意に改善し、この効果は摂取中止後2週間後も継続したという報告(※)もあります。

詳細は以下より確認してください。

https://united-clinic.jp/about-anti-aging/tadalafil/

(※)Chronic treatment with tadalafil improves endothelial function in men with increased cardiovascular risk

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15661417/

■同院における低容量タダラフィルの服用指導

ED治療を目的としたタダラフィルは10mgおよび20mgが処方されますが、アンチエイジングを目的とした場合は5mg以下で十分とされています。

5mg以下の低容量を毎日服用していただきます。

なお、ED治療を目的に処方された10mgおよび20mgのタダラフィルを自己判断で毎日服用するのはおやめください。

アンチエイジングを目的とする場合、必ず医師の診察を受けていただく必要があります。

診察は直接来院とオンラインの両方で実施しています。

・オンライン診療について

https://united-clinic.jp/online_merit/

■同院における低容量タダラフィルの費用

└初診の場合 :3.5mg 30錠(1ヶ月分) 税込3,980円

└再診の場合 :3.5mg 30錠(1ヶ月分) 税込4,980円

└診察料・送料:無料

※自由診療

※カード決済、コンビニ決済、代金引換が可能

効果を実感するまでの目安期間は、最低3ヶ月程度です(この場合、自由診療にかかる通常必要とされる費用は税込13,940円)。

■低容量タダラフィルの副作用

タダラフィルの副作用として、以下のような症状が稀に起こるとされています。

動悸、ほてり、潮紅、消化不良、胃食道逆流性疾患、下痢、胃炎、腎クレアチニン・クリアランス減少、筋肉痛、背部痛、頭痛、浮動性めまい など

■タダラフィルに関する法的記載事項

治療では、アンチエイジングを目的としてタダラフィルの処方を行います。

1. 未承認薬医薬品等(異なる目的での使用)

タダラフィルは、前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤および勃起不全治療剤として厚生労働省に認可されていますが、アンチエイジングを目的とする処方は未承認です。

万が一重篤な副作用が出た場合、国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

2. 入手経路等

同院で処方するタダラフィルは、国内医薬品販売代理店経由で購入しています。

参考)

https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html

3.国内の承認医薬品等の有無

タダラフィルを有効成分とした前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤および勃起不全治療剤が国内で承認されています。

4. 諸外国における安全性等にかかわる情報

諸外国において、タダラフィルを適切に使用した場合の重篤な健康被害は報告されていません。

臨床成績については添付文書を確認してください。

・前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00068629.pdf

・勃起不全治療剤

https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00053585.pdf

■ユナイテッドクリニックについて

ユナイテッドクリニックについて

全国に計9院を展開するユナイテッドクリニックでは低容量タダラフィルだけでなく、EDやAGAの治療薬の処方も行っています。

予約なし・保険証なしで診察を受けられ、その場で治療薬を処方できます。

遠方の方には、オンライン診療での対応も可能です。

▼ユナイテッドクリニックHP

https://united-clinic.jp/

▼ユニティクリニックHP

https://unity-clinic.com/

▼クリニック情報

・池袋駅前院

豊島区西池袋1-28-7 ニイミビル7F

03-6907-1942

・新宿西口院

東京都新宿区西新宿7丁目1-10 守矢ビル8階

03-6908-8347

・渋谷駅前院

東京都渋谷区道玄坂2-30-4 玉久ビル4階

03-6427-0522

・大宮院(ユニティクリニック)

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1-1 コトブキビル6階

048-871-7302

・上野駅前院(ユニティクリニック)

東京都台東区上野7-3-2 GE上野駅前ビル 6階

03-6802-7972

・横浜駅前院

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-22-4 第7浅川ビル 4階A室

045-594-9983

・大阪梅田院

大阪府大阪市北区太融寺町8-2 エーワンビルディング8階801号室

06-6484-9633

・大阪なんば院

大阪府大阪市中央区難波2-3-5 ティックランドビル5階502号室

06-4256-2877

・神戸三宮院

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5 グリーンシャポービル 604号

078-855-3788

