ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¡ÖË½ÎÏ±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ð¤¤¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë£²Éô¹½À®¤ÇÌó£¶£°Ê¬¤ÎÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ï¡Ö¼Â¸³Åª¤Ê±Ç²è¡×
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎËÌÌîÉð¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£Á£í£á£ú£ï£î¡¡£Ï£ò£é£ç£é£î£á£ì±Ç²è¡Ö£Â£ò£ï£ë£å£î¡¡£Ò£á£ç£å¡×¡Ê£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¤Ç£±£´ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÇÛ¿®µÇ°µ¼Ô²ñ¸«¤ËÀõÌîÃé¿®¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖË½ÎÏ±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ð¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ù»¡¤È¥ä¥¯¥¶¤Î´Ö¤ÇÈÄ¤Ð¤µ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»¦¤·²°¤¬Ê³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¡£Á°È¾¤¬¹üÂÀ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¸åÈ¾¤¬Æ±¤¸ÀßÄê¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥»¥ë¥Õ¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤È¤¤¤¦£²Éô¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼Â¸³Åª¤Ê±Ç²è¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤âÂ»¤·¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê±Ç²è¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÌó£¶£°Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ÇËÌÌî´ÆÆÄ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î»¦¤·²°¡¦¤Í¤º¤ß¡¢ÀõÌî¡¢Âç¿¹¤¬·º»ö¤ò±é¤¸¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¡Ö±Ç²è¤ÏÁí¹ç·Ý½Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥¢¥¦¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¡ÊÆÃÊÌ¾·ÂÔºîÉÊ¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹£¹£·Ç¯¤Î¡Ö£È£Á£Î£Á¡½£Â£É¡×¤Ç¥Ù¥Í¥Á¥¢¶â»â»Ò¾Þ¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¥¿¥Î¡×¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÈ´·²¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤À¤±¤É¡¢²ñ¾ì¤ÎÅç¤Ë¹Ô¤¯¥Ü¡¼¥È¤ÇÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¡¢°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎËÌÌî±Ç²è¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢·à¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤ËÌÌÇò¤¤±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Âç¿¹¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¥×¥í¤Ç¤â¤¢¤ëËÌÌî´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¿¤ë¤ä¡¢¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£