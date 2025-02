2005年11月23日にシングル「25コ目の染色体」でメジャーデビューしたRADWIMPSが、20周年イヤーの幕を開けた。本日2月5日、新体制となったバンドの最新ビジュアルと周年ロゴを公開。あわせて20周年特設サイトもオープンとなっている。周年企画の一環として、既発アルバム5タイトルのアナログ盤が初リリースされる。その第1弾は5月7日発売の『×と〇と罪と』(2013年発表)。以降、9月まで毎月1作品ずつ5ヶ月連続で届けられる。

■既発アルバム5タイトルのアナログ盤リリース



予約リンク:https://lnk.to/rad_lp2025※5作品ともに収録内容はCDと同様【第1弾】アルバム『×と◯と罪と』2025年5月7日(水)発売UPJH-20068/9 5,500円(税込)重量盤2枚組 / 33RPM▼Side A1. いえない2. 実況中継3. アイアンバイブル▼Side B1. リユニオン2. DRAMA GRAND PRIX3. 五月の縄4. 最後の晩餐▼Side C1. 夕霧2. ブレス3. パーフェクトベイビー4. ドリーマーズ・ハイ▼Side D1. 会心の一撃2. Tummy3. ラストバージン4. 針と棘【第2弾】アルバム『絶体絶命』2025年6月4日(水)発売UPJH-20070/1 5,500円(税込)重量盤2枚組 / 33RPM▼Side A1. DADA (dadadada Ver.)2. 透明人間18号3. 君と羊と青4. だいだらぼっち▼Side B1. 学芸会2. 狭心症3. グラウンドゼロ▼Side C1. π2. G行為3. DUGOUT4. ものもらい5. 携帯電話 (Cat Ver.)▼Side D1. 億万笑者2. 救世主【第3弾】アルバム『アルトコロニーの定理』2025年7月9日(水)発売UPJH-20072/3 5,500円(税込)重量盤2枚組 / 33RPM▼Side A1. タユタ2. おしゃかしゃま3. バグパイプ4. 謎謎▼Side B1. 七ノ歌2. One man live3. ソクラティックラブ▼Side C1. メルヘンとグレーテル2. 雨音子3. オーダーメイド▼Side D1. 魔法鏡2. 叫べ3. 37458【第4弾】アルバム『RADWIMPS 4 〜おかずのごはん〜』2025年8月6日(水)発売UPJH-20074/5 5,500円(税込)重量盤2枚組 / 33RPM▼Side A1. ふたりごと (一生に一度のワープVer.)2. ギミギミック3. 05410-(ん)▼Side B1. me me she2. 有心論3. 遠恋4. セツナレンサ▼Side C1. いいんですか?2. 指切りげんまん3. 傘拍子▼Side D1. ます。2. 夢番地3. バグッバイ【第5弾】アルバム『RADWIMPS 3 〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』2025年9月3日(水)発売UPJH-20076/7 5,500円(税込)重量盤2枚組 / 33RPM▼Side A1. 46452. セプテンバーさん3. イーディーピー ~飛んで火に入る夏の君~▼Side B1. 閉じた光2. 25コ目の染色体3. 揶揄▼Side C1. 螢2. おとぎ3. 最大公約数▼Side D1. へっくしゅん2. トレモロ3. 最後の歌