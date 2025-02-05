µð¿Í²ÃÆþ¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¥Á¡¼¥à»×¤¤¤Î¿Í¡¡ÃæÆü´Ø·¸¼Ô¤âÂÀ¸ÝÈ½¡¡ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«
R¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¿ÍÊÁ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¡¢ºÇ¶¯¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç8Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»166¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÀäÂÐ¼é¸î¿À¡£µð¿Í¤Ë¤ÏÂçÀª¤È¤¤¤¦ÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢4Ç¯Áí³Û50²¯±ß°Ê¾å¤È¤¤¤¦¡ÈÀ¿°Õ¡É¤ò¸«¤»¤¿ÅÀ¤«¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´üÂÔ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁê¼ê¤ËÀäË¾¤ò¡ª ÃæÆü»þÂå¤Î¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î²÷Åê¥·¡¼¥ó
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ïµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØÂçÀª¤¬8²ó¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬9²ó¡Ù¤È¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µð¿Í¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤º¤Ë¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ç¾¡¤Á¤¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢8²ó¡£È×ÀÐ¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î²¬ÅÄºå¿À¤ÎÊýÄø¼°¡ØJFK¡Ù¤â¡¢8²ó¤ÏÆ£Àîµå»ù¡Ê¸½ºå¿À´ÆÆÄ¡Ë¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë3Ï¢Åê¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ØÂçÀª¤¬9²ó¡Ù¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤â¤¢¤ëÌÏÍÍ¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Å´ÊÉ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¿´ÇÛ¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Ê£¿ôÇ¯¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£²áµî¤Î½õ¤Ã¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¼ê¤òÈ´¤¯Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿´ÇÛÌµÍÑ¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¥Á¡¼¥àÂè°ì¤ÎÇ®¤¤ÃË¤Ç¤¹¡£ÃæÆü»þÂå¤â¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Î´Ä¶ÌÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤òÂåÊÛ¤¹¤ë·Á¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼ê¤¬Ä¾ÀÜ¸À¤¨¤Ð¡¢´³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò»¡¤·¤Æ¡¢¼«¤éÂÔ¶ø²þÁ±¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Îµð¿ÍÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ø¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê´¹üºÕ¿È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÎÏÅê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¹âÍüÍºÊ¿¡¢¥±¥é¡¼¡¢Á¥Ç÷Âç²í¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö7²ó¤Ë¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÅêÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢6²ó¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤ì¤ÐÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ëÂÖÀª¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐºòÇ¯¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤Ê¤é¡¢5²ó¤ä6²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ä¤¯·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î²ÃÆþ¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÏ¯Êó¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡34¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢ÀáÌÜ¤Î200¥»¡¼¥Ö¤Ø¤ÈÅþÃ£¤·¤Þ¤¹¡£´¿´î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¿Î²¦Î©¤Á¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï