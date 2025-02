【「ポケポケ」:「トレードメダル」×1000個配布】2月5日 実施

ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)において、「トレードメダル」×1000個の配布を2月5日に実施した。

「トレードメダル」はゲーム内の♢3・♢4・☆1のカードをトレードするために必要なアイテム。また、「トレード」機能については運営チームでは、引き続きトレード機能改善の可能性について検討しているとコメントした。

「トレードメダル」はアプリ内の「プレゼントボックス」にて受け取ることができる。

