東京ディズニーランドにて、2025年4月8日(火)から6月30日(月)まで開催される「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」

東京ディズニーランドホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、エッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」にて提供されるディナーメニュー「スタイリッシュカンナ」を紹介します☆

東京ディズニーランドホテル /カンナ「“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” 」スタイリッシュカンナ

価格:15,000円

提供期間:2025年4月1日(火)〜6月30日(月)

提供時間帯:ディナー

メニュー:

ソブラサーダと空豆のエクレアホタルイカのコンディメント富士山サーモンのミ・キュイ柚子香る根菜とペカンナッツのサルサ花悠豚と山菜のサモサ 新キャベツのヴルーテ帆立貝のポワレとホワイトアスパラガスモリーユ茸のサバイヨンソース和牛フィレ肉のグリル 牛ミノと平茸のフリカッセトリュフ香る白花豆のブーランジェールブラッドオレンジのムースラズベリーと赤パプリカのシャーベットドリンク(好きなドリンクが選べます)・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク(コーヒーリキッド、ミルク、ホイップ)(別途 1,000円)※マジカルアートドリンクのデザインについては、決まり次第、公式サイトにて配信されます。

東京ディズニーランドホテル「カンナ」に、「ドナルドダック」が夢に描いたユニークでハチャメチャな世界をイメージしたスペシャルメニューが登場。

様々な味わいが楽しめる「スタイリッシュカンナ」がディナー限定で提供されます。

ラズベリーと赤パプリカのシャーベットを使ったデザートは、「ドナルドダック」の足型になっているのもポイント。

ますますにぎやかになったダックシティの世界をよりいっそう盛り上げてくれるメニューです。

「ドナルドダック」をイメージしたメニューを散りばめたディナー限定メニュー。

東京ディズニーランドホテル「カンナ」にて2025年4月1日より提供される「“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” 」スタイリッシュカンナの紹介でした☆

